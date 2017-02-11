Ford Sürücüsüz Araç İçin Yapay Zekaya 1 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Ford önümüzdeki beş yıl içerisinde daha önce adını duymadığımız yapay zeka girişimi Argo AI’a 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Argo AI girişimini duymamış olabiliriz ancak Ford’un yatırım yaptığı girişimin kurucuları tanıdık. Girişim bir kaç önce Pittsburgh’da uzun süredir Google’ın sürücüsüz araç departmanında çalışan Bryan Salesky ve 2016 yılının Eylül ayına kadar Uber’in sürücüsüz araç araştırmalarını yürüten Pete Rander tarafından kuruldu. Araba üreticisi, Argo AI partnerliği ile beraber gelecek yıllarda sürücüsüz araba sektöründe lider olmak istiyor.

Bu durum her ne kadar yatırım olarak geçse de aslında firmanın Argo AI girişimini satın aldığını söylemek mümkün. Girişimin çoğunluk hissesi Ford’un elinde ancak şirket direkt olarak satın almak yerine yatırım yapıyor. Argo AI şirketin 2021 yılında kullanıma çıkarmaya planladığı sürücüsüz araçların yapay zekaları konusunda yardımcı olacak. İki şirketin geliştirdiği teknoloji diğer üreticilere de lisanslanabilecek. Böylelikle sadece araçlardan değil lisans ücretlerinden de gelir elde edilecek.

Benzer bir şey geçen sene Volvo yapmıştı. İsveçli otomobil üreticisi otomotiv güvenliği konusunda uzman olan Autoliv ile anlaşmış ve sürücüsüz araç yazılımı geliştirmeye başlamıştı. Ford Amerika’nın en büyük şirketlerinden biri olabilir ancak Apple kadar ya da Google kadar zengin değil. Bu yüzden yaptığı bu önemli yatırım karşılığını mutlaka almayı isteyecektir.