Ford denilince aklımıza gelen modeller vardır. Bunların başında Focus, Fiesta gibi modeller bulunuyor. Ancak bu modellerin dışına Ford’un ürettiği otomobil tutkunlarının hayranla baktığı bir model daha var: Mustang. Ford Mustang çok uzun süredir hayatımızda ve her yeni kasasıyla biz otomobil tutkunlarını mest etmeyi başarıyor.

Ford, 2020 yılından beri Mustang Cobra 1400 ile en hızlı elektrikli araba rekorunu elinde bulunduruyordu. Bu otomobil 1502 HP güç üretebiliyordu. Elektrikli otomobil saatte 276,75 km/sa hıza ulaşarak bu rekoru elde etmişti. Ancak geldiğimiz noktada bugün Ford, bu rekorun yetersiz olduğunu düşünüp yeni bir rekora daha imza attı.

Ford mühendisleri yeni bir rekor denemesi için kolları sıvadılar ve tam tamına 1800 HP gücündeki Ford Mustang Super Cobra Jet 1800’ü piste indirdiler.

Otomobil iki elektrik motoru ile birlikte geliyor. İnvertörler ve motorlar aslında önceki kurulumla aynı. Ancak buradaki temel fark şanzımanda. Şanzıman tamamen yenilendi. Artan güçle başa çıkmak için arka süspansiyon iyileştirildi. Daha fazla yol tutuş için daha büyük bir arka lastik seti ile tamamlandı. Tüm bunların sonunda Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 ortaya çıktı.

Ford Performance küresel direktörü Mark Rushbrook, yalnızca pilde yapılan değişikliklerin yüzlerce pound ağırlık tasarrufu sağladığını iddia ediyor. Daha az ağırlık, daha fazla hız, daha büyük lastikler daha fazla çekiş ve yeni şanzıman daha az güç kaybı anlamına geliyor.

Ford, Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 ile birlikte kendi rekorunu kırmaya çalışacak. Bakalım bunda başarılı olabilecek mi?