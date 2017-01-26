Ford Francis Coppola, Apocalypse Now Filminin Oyununu Çıkarabilir

Ford Francis Coppola’nın 1979 yılı Vietnam Savaşı konulu, bir sinema klasiği haline gelmiş Apocalypse Now oyun haline gelecek.

Aynı zamanda Baba serisinin yönetmeni de olan Coppola, Apocalypse Now için bir grup oyun tasarımcısını bir araya getirdi ve bir Kickstarter projesi başlattı. Projenin Şubat ayının sonuna kadar 900.000 dolar toplaması bekleniyor.

Oyunun açıklamasında nefes kesici ve saykodelik bir korku RPG oyunu olacağı yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre oyuncular çok zor kararlar vermek zorunda kalacaklar. Coppola’nın prodüksiyon şirketi American Zeotrope bir grup oyun geliştiricisiyle bir araya gelerek çıkarak. Bir çok büyük yayıncı ise kendilerinin hikayeyi mobil oyun ya da first person shooter oyunu için lisanslamayı istemiş.

Coppola filmin kendisi için çok derin, kişisel bir proje olduğunu ve filme gidenlerin kendi hissettiklerinin biraz da olsa hissetmelerini istediğini ve bunun oyun içinde böyle olduğunu belirtti. Bu yüzden Coppola hikayeyi büyük yayıncılara lisanslamak istememiş. Geliştirici ekip içerisinde Fallout: New Vegas, Battlefield ve Far Cry gibi projelerde çalışmış olan önemli tasarımcılar ve yazarlar var.