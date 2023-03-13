Otomobil üreticisi Ford, elektrikli F-150 Lightning kamyonlarından on sekizini akü arızası riski nedeniyle geri çağırdı. Bir akünün alev almasının ardından araçların üretimine haftalarca ara verilmişti ancak üreticiye göre üretim Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Ford, The Verge tarafından bildirilen bir açıklamada, “Üretim Pazartesi günü temiz bir batarya stoğu ile devam edecek” dedi. 18 adet F-150 kamyonun geri çağrılmasına ilişkin duyurunun önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Üreticiye göre, sorunun “temel nedeni” Güney Koreli akü üreticisi SK On’un Georgia’daki bir fabrikasında meydana geldi, ancak daha fazla bilgi verilmedi.

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Geri çağırma kapsamındaki 18 kamyonun, geçen yılın sonlarında başlayan dört haftalık bir üretim dönemine ait akü hücrelerini içerdiği söyleniyor. Denetim sırasında 4 Şubat’ta alev alan akü de bu üretim döneminin bir parçasıydı. Ancak SK On’a göre bu kusur çok nadir görülüyor ve “temel bir sorun” değil. Ford, başka hiçbir akü vakası rapor edilmemiş olmasına rağmen, sadece tedbir amaçlı olarak bu 18 kamyonun akülerini değiştirdiğini söylüyor.

F-150 Lightning yaklaşık bir yıldır üretimde ve Ford bu kamyonu bir süredir satıyor. Ford’un ABD pazarı için ana modelinin elektrikli versiyonudur. F-150 onlarca yıldır ülkenin en çok satan otomobil modellerinden biri olarak kabul ediliyor.