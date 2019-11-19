Football Manager 2020 satışa çıktı!

Xiaomi, Mi Band serisinin daha ucuz yollu versiyonu olarak belirlediği Mi Band 3i’yi 21 Kasım tarihinde Hindistan’da satışa sunacağını açıkladı.

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Xiaomi, yeni spor akıllı bilekliğinin duyurusu için hazır. Akıllı bileklik sektörünü domine eden Xiaomi, Twitterda yayınlamış olduğu #RunWithMaraton tag’ine sahip bir reklam posteri yayınladı. Yayınlanan görseller, Mi Band 3i’a işaret ediyor. Maraton ise 1 Aralıkta Hindistan’ın Banglore şehrinde gerçekleşecek. Turnuvanın birincilerine ise ödül olarak yeni akıllı bilekliğin verilmesi bekleniyor.

Teknik detaylar ve özellikler henüz belli değil fakat fiyat tarafında Mi Band 3 ve Mi Band 4’ün arasında bir rakamla çıkış yapması bekleniyor. Zaten ara model olması da bunu gösteriyor.

Mi fans, here's some motivation for you to #RunWithMi. Every finisher will get the upcoming #MiSmartBand.

Can you guess? Hint's in the image. For those who haven't registered yet, head here > https://t.co/FyLHcwnWIr pic.twitter.com/K7fmDVWOlZ — Mi India for #MiFans (@XiaomiIndia) November 19, 2019

Mi Band 4’te büyük ölçülerde AMOLED ekran, Bluetooth 5.0 desteği bulunuyordu. Bu da temelinde bizlere Mi Band 3’le cihazın farkını gösteriyordu. Ara nesil akıllı bileklik ise nasıl görünecek, renkli bir ekran mı tercih edilecek. Açıkçası henüz bunu öğrenemedik. Detaylar iki gün içerisinde belli olacak.