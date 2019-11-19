Haber
Football Manager 2020 satışa çıktı!
Efsane menajerlik oyunu Football Manager 2020 tüm dünyada bugün itibari ile satışa sunuldu. Oyunun Türkiye’satış fiyatı ise 179 TL olarak belirlenmiş.
Futbol severlerin heyecanla beklediği oyunlardan birisi olan Football Manager 2020, ön siparişin ardından bugün satışa çıktı.
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Dünyanın en çok oynanan futbol menajerlik oyunu Football Manager‘in, 2020 yılı sürümü bugün itibari ile tüm online satış platformlarında satışa çıktı. Uzun süredir ön siparişe açık olan oyun, Steam’da 161 TL, Türk Telekom‘un Playstore’un da 130 TL’den ön sipariş ile satılıyordu.
Bugün, tüm dünyada satışa sunulan oyun şu anda Steam‘de 179 TL’ye satılıyor. Aynı zamanda Türk Telekom Playstore’da 144 TL‘lik bir satış fiyatına sahip. Ayrıca oyunun içinde birçok şeyi düzenlemek için kullanılan oyun içi editör ise 18 TL’den satışa çıkmış durumda.
Samsung
Samsung, Galaxy Note 10+ Star Wars™ Special Edition’ı duyurdu!
Samsung Elektronik, bugün yaptığı basın açıklamasıyla Star Wars sevenleri mutlu edecek bir haber verdi. Şirketin en son amiral gemisi modelinin Star Wars versiyonu çok yakında piyasaya sunulacak.
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Kore Devi, bugün yaptığı konferansla birlikte Galaxy Note 10+ modeli için özel bir versiyon çıkaracağını duyurdu. 20 Aralık tarihinde satışa çıkacak modelin tam ismi “Star Wars: The Rise of Skywalker” olacak. Galaxy uzakta, uzaklarda ve Samsung Galaxy sloganıyla model tanıtılacak. Cihazın dizaynı tamamen Star Wars niteliklerine göre hazırlanacak.
Akıllı telefonun içeriğinde, özel dizayn edilmiş kılıf, koleksiyoncular için metal rozet, SkyWalker’ın kılıcının rengini andıran kırmızılıkta S-Pen ve Galaxy Buds kutuda yer alacak. Toplam pakette özel Star Wars temalı içeriğe sahip duvar kağıdı, yazılımda bulunan kapatma animasyonları, ikonlar ve sesler sevenlerini mutlu edeceğe benziyor.
Galaxy Note10+ Star Wars™ Special Edition, seçili marketlerde 10 Aralık 2019 ayında piyasada olacak. Bu yeni versiyonla birlikte, Samsung ve LucasArt iş birliğine gitmiş olacak. Yeni başlatılan tatil kampanyasıyla birlikte iki firma birlikte Star Wars: The Rise of Skywalker’ın yeni versiyonunu kutluyorlar.
Telefon şirketleri firmalarla anlaşmalar yaparak çeşitli özel versiyonları piyasaya sunuyorlar. Fakat, filmin kitlesi düşünüldüğü zaman oldukça rağbet toplayacağını söyleyebilirim.
Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi, uygun fiyatıyla Mi Band 3i, 21 Kasım’da satışa sunacak!
Xiaomi, Mi Band serisinin daha ucuz yollu versiyonu olarak belirlediği Mi Band 3i’yi 21 Kasım tarihinde Hindistan’da satışa sunacağını açıkladı.
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Xiaomi, yeni spor akıllı bilekliğinin duyurusu için hazır. Akıllı bileklik sektörünü domine eden Xiaomi, Twitterda yayınlamış olduğu #RunWithMaraton tag’ine sahip bir reklam posteri yayınladı. Yayınlanan görseller, Mi Band 3i’a işaret ediyor. Maraton ise 1 Aralıkta Hindistan’ın Banglore şehrinde gerçekleşecek. Turnuvanın birincilerine ise ödül olarak yeni akıllı bilekliğin verilmesi bekleniyor.
Teknik detaylar ve özellikler henüz belli değil fakat fiyat tarafında Mi Band 3 ve Mi Band 4’ün arasında bir rakamla çıkış yapması bekleniyor. Zaten ara model olması da bunu gösteriyor.
Mi fans, here's some motivation for you to #RunWithMi. Every finisher will get the upcoming #MiSmartBand.
Can you guess? Hint's in the image.
For those who haven't registered yet, head here > https://t.co/FyLHcwnWIr pic.twitter.com/K7fmDVWOlZ
— Mi India for #MiFans (@XiaomiIndia) November 19, 2019
Mi Band 4’te büyük ölçülerde AMOLED ekran, Bluetooth 5.0 desteği bulunuyordu. Bu da temelinde bizlere Mi Band 3’le cihazın farkını gösteriyordu. Ara nesil akıllı bileklik ise nasıl görünecek, renkli bir ekran mı tercih edilecek. Açıkçası henüz bunu öğrenemedik. Detaylar iki gün içerisinde belli olacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Android 10 güncellemesine kavuşuyor!
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, geçtiğimiz aylarda firmanın alt markasında konumlandırdığı üst düzey cihazlardan biri olarak tanıtılmıştı. Mediatech işlemcisi olması handikap yaratsa da, görünüş o ki ileriki süreçte de Android güncellemelerine hızlı şekilde kavuşabilecek.
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Redmi serisinin üst düzey versiyonu olan telefonun Android 10’daki rakamları Geekbench’te fark edildi. Görünen o ki Xiaomi, çok gecikmeden Android 10 yazılımını Redmi serisi son nesil akıllı cihazlarına verecek gibi gözüküyor.
Yayınlanan skorlar çokta ilginç gözükmüyor. Redmi Note 8 Pro, hali hazırda MIUI 11 betasını Android 9 tabanlı kullanıyordu. Alınan duyumlara göre Aralık ayında beta sürümüne daha sonra ise sırasıyla halka açık betaya ve global piyasaya yayınlanması gerçekleştirilecektir.