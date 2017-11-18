Football Manager 2018 (PC) İnceleme

Londra merkezli Sports Interactive tarafından geliştirilip SEGA tarafından dağıtıma sunulan Football Manager serisi 2005’ten beri bizlerle ve serinin 14. oyunu olan FM 2018 kısa süre önce satışa sunuldu. Windows, macOS ve Linux sürümleri olan oyunu alanlar aynı zamanda basitleştirilmiş Football Manager Touch 2018 sürümüne de sahip oluyorlar. Mobil arenaya özel geliştirilen Football Manager Mobile 2018 ise iOS ve Android kullanıcılarına aynı tarih olan 10 Kasım’da sunuldu. Dünya genelinde elliden fazla ülkedeki futbol takımlarını bünyesinde barındıran oyun sayesinde teknik direktör koltuğuna geçen siz oluyorsunuz. Türünün en iyi simülasyon oyunu olarak kabul edilen FM 2018’de kararları vermek size düşüyor.

Türkçe dahil 17 dilde arabirim desteği olan FM 2018’i oynamak için güçlü donanımlara sahip olmak gerekmiyor. En düşük gereksinimler Windows Vista SP2 işletim sistemi, Intel Pentium 4 işlemci, 2 GB RAM bellek, Intel GMA 4500 görüntü devresi ve 7 GB boş disk alanı gibi seneler öncesinin donanımları. Geçen seneki FM 2017 beğeni görmüştü ve bu seneki oyun aynı temeller üzerine oturup daha da ileri gidiyor. Yeni personel rolleri, geliştirilmiş keşif raporları, maç analizi iyileştirmeleri, basın toplantıları gibi ilerlemeler var. Bu seneki oyunda en önemli ilerleme yeni dinamikler sistemi. Artık başarı için sadece maç kazanmak yetmiyor, çok daha detaylı bir planlama şart.

Son yılların en kapsamlı ve başarılı Football Manager oyunu olduğu açık. Ciddi anlamda bağımlılık yaratan oyunun daha gerçekçi bir deneyim sunduğu söylenebilir. Grafik motoru yenilenmiş olsa da belirgin bir ilerleme görülmüyor ve kullanıcı arabirimindeki belirli tasarımların iyileştirilmesi gerekiyor. Sonuçlar, istatistikler ve taktik üzerine odaklanmayı konu alan oyunun belirli bir kitleye hitap ettiği ortada. Steam üzerinden 119 TL’ye alınabiliyor. DVD olaraksa Aral Game sitesinde indirimle 108TL.

Football Manager 2018

KÜNYE

Yapımcı: Sports Interactive

Yayıncı: SEGA

Tür: Simülasyon

Platform: Windows, macOS, Linux, iOS, Android

Web: www.footballmanager.com/games/football-manager-2018

Nereden Alınır: Aral Game ve Steam

Puan: 80