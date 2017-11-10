Football Manager 2018 Çıktı!

Menajerlik denildiğinde dünya genelinde ilk akla gelen ve en çok konuşulan yapım Football Manager’in son oyunu FM 2018, SEGA ve Sports Interactive tarafından bugün piyasaya çıktı.

FM 2017’ye göre 1.000’nin üzerinde yeni iyileştirme ve özellik getiren Football Manager 2018, yeni personel rolleri ve geliştirilmiş keşif raporları, maç analizi iyileştirmeleri, basın toplantıları, yeni oyuncu kişilik özellikleri ve morali dikkat edilmesi gibi detaylar içeriyor olacak.

·Yeni Dinamik Sistemi, Geliştirilmiş Maç Günleri Deneyimi, Gerçek Dünya İzleme Sistemi, Spor Bilimi, Taktik Revizyonu, Geliştirilmiş Fantasy Draft ve Futbol Zekası gibi elementler ile bezenen FM 2018, artık oynanabilir durumda.

Aral Game’de 108 TL, Steam’de ise 119 TL’ye satılan Football Manager 2018, Playstore’da ise 98 TL fiyata sahip olarak geliyor.