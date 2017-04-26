Fizy’nin Yaptığı Çağrı 2.4 Milyon Gence Ulaşmayı Başardı

Türkiye’nin en kök gençlik organizasyonu olan fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması rekor izlenme sayıları ile finale koştu.

fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda ki performans videoları 3 haftada 88 bin saat izlendi. Yarışmanın finali Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Yarışmaya Türkiye çapında 500’e yakın lise katıldı. Finale ise 34 okul kaldı. Dağıtılan ödüllerde 3 ayrı okula müzik stüdyosu, toplamda 100.000₺’lik para ödülü ve Okan Üniversitesi’nden eğitim bursu yer aldı.

Yarışmanın 20. yılında 81 ilden yaklaşık olarak 8000 liseye “Yarışmaya katıl” çağrısı yapıldı. Bu çağrılar sonucunda yarışmaya rekor bir bir başvuru gerçekleşti. Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilen elemelerde 49 ayrı ilden 465 okul yarıştı. Büyük finalde 31 okula ek olarak fizy üzerinden gerçekleştirilen oylamayı kazanan 3 okul yarıştı.

Yarışmanın performans videoları 3 hafta içinde 2.4 milyon defa izlendi. 3 haftada toplam 88.028 saat 16 dakika video izlendi. Bu videoların toplam büyüklüğü ise 66.4 TB büyüklüğündeydi.