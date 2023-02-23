Lenovo IdeaPad Gaming 3 modeli, fiyat/performans odaklı bir dizüstü bilgisayar olarak dikkat çekiyor. İçerisinde Core i5 işlemci ve RTX 3050 Ti ekran kartı kullanan cihaz, tasarımsal olarak da fazlasıyla şık.

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Not: Bu videodaki ürün inceleme örneği olarak Lenovo Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Özellikleri;

Boyut: 359,6 x 266,4 x 25,9 mm

359,6 x 266,4 x 25,9 mm Ağırlık: 3,32 kg

3,32 kg Monitörler: 15,6″ FHD, IPS, 165Hz, %100 sRGB

15,6″ FHD, IPS, 165Hz, %100 sRGB İşlemci: Intel Core i5-12500H

Intel Core i5-12500H Ekran Kartları: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 4 GB GDDR6, : 1695MHz, 85W

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 4 GB GDDR6, : 1695MHz, 85W Bellek: 16 GB DDR4 3200

16 GB DDR4 3200 İşletim Sistemi: Windows 11 Home Single Language

Windows 11 Home Single Language Sabit sürücüler : 512 GB SSD PCIe

: 512 GB SSD PCIe Kablosuz Ağ: 1x Wi-Fi 6 2×2 AX / Bluetooth 5.1

1x Wi-Fi 6 2×2 AX / Bluetooth 5.1 Kamera: 720P HD

720P HD Ses: Nahimic Audio özellikli 2 x 2W

Bağlantı noktaları

2x USB 3.2 Gen 1 Tip A

1x USB 3.2 Gen 2 Tip C

1x Ses Girişi

1x HDMI 2.0

1x Ethernet (RJ45)

1x Güç girişi