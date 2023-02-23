Lenovo IdeaPad Gaming 3 modeli, fiyat/performans odaklı bir dizüstü bilgisayar olarak dikkat çekiyor. İçerisinde Core i5 işlemci ve RTX 3050 Ti ekran kartı kullanan cihaz, tasarımsal olarak da fazlasıyla şık.
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İçindekiler
Fiyat/Performans Oyuncu Laptop’u Arayanlara! | Lenovo IdeaPad Gaming 3 İncelemesi
Not: Bu videodaki ürün inceleme örneği olarak Lenovo Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Özellikleri;
- Boyut: 359,6 x 266,4 x 25,9 mm
- Ağırlık: 3,32 kg
- Monitörler: 15,6″ FHD, IPS, 165Hz, %100 sRGB
- İşlemci: Intel Core i5-12500H
- Ekran Kartları: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 4 GB GDDR6, : 1695MHz, 85W
- Bellek: 16 GB DDR4 3200
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home Single Language
- Sabit sürücüler: 512 GB SSD PCIe
- Kablosuz Ağ: 1x Wi-Fi 6 2×2 AX / Bluetooth 5.1
- Kamera: 720P HD
- Ses: Nahimic Audio özellikli 2 x 2W
Bağlantı noktaları
- 2x USB 3.2 Gen 1 Tip A
- 1x USB 3.2 Gen 2 Tip C
- 1x Ses Girişi
- 1x HDMI 2.0
- 1x Ethernet (RJ45)
- 1x Güç girişi