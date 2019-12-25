Fiyat performans oyuncu kulaklığı: Corsair HS35 Stereo inceleme

Corsair HS35 Stereo inceleme videomuzda, şirketin bugüne kadar ürettiği en uygun fiyatlı kafa üstü kulaklıklarından birine yakından bakıyoruz.

Corsair HS35 Stereo inceleme

Nispeten daha uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığı olduğu için, Corsair HS35 Stereo modelinin dış tasarımında genel olarak plastik malzeme kullanılmış. Ancak tabii ki kulaklıkları ayarladığımız yan gövde metal malzeme. Kulaklık bu sayede sadece 250 gram ağırlığında ve gerçekten çok hafif. Ayrıca başınızı destekleyen yastıkla beraber kulaklık pedlerinin dokusu, modeli oldukça konforlu yapmış.

Bizim incelediğimiz model siyah renkti. Ancak yeşil, kırmızı ve mavi olmak üzere kulaklığın farklı modelleri de yer alıyor. Bahsettiğimiz renk değişimleri kulaklığın sadece üst kafa bandında ve kulaklık pedlerinde söz konusu. Onun dışında kulaklığın diğer bölümleri yine siyah renkte kalıyor. Corsair HS35 Stereo modelinde harici bir mikrofon yer alıyor. Kullanmadığınızda bu mikrofonu çıkartabiliyorsunuz. Videomuzda mikrofon üzerinden yaptığımız ses kaydını dinleyebilirsiniz. Discord sertifikalı mikrofon, ürünün fiyatını da düşündüğümüzde gayet iş görür bir seviyede.

Ürünün belki de gördüğümüz en büyük eksisi, yüksek ses seviyesinde sesi dışarıya çok veriyor olması. Eğer ofis ortamı gibi farklı insanlarla beraber aynı ortamı paylaşıyorsanız, bu durum sorun olabiliyor.

Ses performansında ise 50 mm’lik neodinyum sürücüler karşımıza çıkıyor. Bununla beraber 32 Ohm empedans ve 20 ila 20.000 Hz arasında değişen bir frekans aralığı sunuluyor. Ürünün ses performansı, bu fiyat segmentindeki bir ürüne göre gayet başarılı. Oyun oynarken veya müzik dinlerken tiz ve mid sesler oldukça dengeli, temiz bir şekilde aktarılıyor. Ancak bass konusunda modelin pek iddialı bir yapıda olmadığını belirtelim.