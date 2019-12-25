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Fiyat performans oyuncu kulaklığı: Corsair HS35 Stereo inceleme
Corsair HS35 Stereo inceleme videomuzda, şirketin bugüne kadar ürettiği en uygun fiyatlı kafa üstü kulaklıklarından birine yakından bakıyoruz.
Corsair HS35 Stereo inceleme
Nispeten daha uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığı olduğu için, Corsair HS35 Stereo modelinin dış tasarımında genel olarak plastik malzeme kullanılmış. Ancak tabii ki kulaklıkları ayarladığımız yan gövde metal malzeme. Kulaklık bu sayede sadece 250 gram ağırlığında ve gerçekten çok hafif. Ayrıca başınızı destekleyen yastıkla beraber kulaklık pedlerinin dokusu, modeli oldukça konforlu yapmış.
Bizim incelediğimiz model siyah renkti. Ancak yeşil, kırmızı ve mavi olmak üzere kulaklığın farklı modelleri de yer alıyor. Bahsettiğimiz renk değişimleri kulaklığın sadece üst kafa bandında ve kulaklık pedlerinde söz konusu. Onun dışında kulaklığın diğer bölümleri yine siyah renkte kalıyor. Corsair HS35 Stereo modelinde harici bir mikrofon yer alıyor. Kullanmadığınızda bu mikrofonu çıkartabiliyorsunuz. Videomuzda mikrofon üzerinden yaptığımız ses kaydını dinleyebilirsiniz. Discord sertifikalı mikrofon, ürünün fiyatını da düşündüğümüzde gayet iş görür bir seviyede.
Ürünün belki de gördüğümüz en büyük eksisi, yüksek ses seviyesinde sesi dışarıya çok veriyor olması. Eğer ofis ortamı gibi farklı insanlarla beraber aynı ortamı paylaşıyorsanız, bu durum sorun olabiliyor.
Ses performansında ise 50 mm’lik neodinyum sürücüler karşımıza çıkıyor. Bununla beraber 32 Ohm empedans ve 20 ila 20.000 Hz arasında değişen bir frekans aralığı sunuluyor. Ürünün ses performansı, bu fiyat segmentindeki bir ürüne göre gayet başarılı. Oyun oynarken veya müzik dinlerken tiz ve mid sesler oldukça dengeli, temiz bir şekilde aktarılıyor. Ancak bass konusunda modelin pek iddialı bir yapıda olmadığını belirtelim.
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Fiyatı yarı yarıya düşen tam kablosuz kulaklık: Taotronics SoundLiberty 53
Normalde 400 TL civarında bir fiyat etiketi olmasına karşın Hepsiburada’nın “Dört Dörtlük” isimli kampanyasında 200 TL‘ye düşen Taotronics SoundLiberty 53 isimli tam kablosuz kulaklığını inceledik.
Taotronics SoundLiberty 53 neler sunuyor?
Ürünü satın aldığınızda şarj etmeye de yarayan taşıma kutusu, üç farklı boyutta kulaklık pedi ve microUSB şarj kablosu çıkıyor.
Modelin tasarımına baktığımızda gövde kısmı her ne kadar biraz büyük görünse de, bizim kulağımıza tam uydu ve herhangi bir sorun yaşatmadı. Ayrıca büyük oranda sesi kesiyor olması ve dışarıya ses kaçırmıyor olması da önemli bir detay. Kulaklığın üzerinde dokunmatik bir panel bulunuyor. Bu sayede:
– Sola bir kez bastığınızda ses kısılıyor, sağ tarafta ise ses seviyesi arttırılıyor.
– Sola üç kez basarsanız bir önceki şarkıya, sağa üç kere bastığınızda bir sonraki şarkıya geçiliyor.
– Telefon görüşmesi geldiğinde görüşmeyi kabul etme, reddetme veya mevcut görüşmeyi sonlandırma özelliği yer alıyor.
Tasarım noktasında son olarak ürünün IPX6 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olduğunu da belirtelim.
Ses performansına geçiş yapacak olursak Taotronics SoundLiberty 53 modelinde Bluetooth 5.0 desteği kullanılıyor. Ürünün içerisinde 6 mm’lik dinamik sürücüler yer alıyor ve ses performansı ürünün şu anki 200 TL’lik fiyatına göre oldukça iyi. Yüksek ses seviyesine çıkabilen ürün, bu seviyede ses kalitesini bozmadan yansıtmayı başarabiliyor. Ancak kulaklık bass ağırlıklı değil, bunun altını çizelim. Uygun fiyatlı kablosuz kulaklıklar arasında en düzgün mikrofon kalitesine sahip modellerden biri olan Taotronics SoundLiberty 53 ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik ve bu ses kaydını videoda sizlerle paylaştık.
Gecikme konusundaysa hem oyun hem de videolarda küçük bir gecikmenin yaşandığını belirtelim. Şarj konusunda ise kulaklıklar tam şarjda iken 5 saat civarında kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. 600 mAh kapasiteli kutu ise toplamda 40 saat pil ömrü vadediyor.
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The Witcher nasıl olmuş? | Bilmeyenler için basit başlangıç rehberi
The Witcher dizisi hakkında değerlendirmelerimizin ve bilmeyenler için kısa hikayesini aktardığımız videomuz ile karşınızdayız.
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Andrzej Sapkowski tarafından kaleme alınan Witcher aslında bir oyun değil kısa hikayeler ve roman uyarlaması. Ancak elbette Witcher ve Geralt of Rivia ismi özellikle Polonyalı oyun firması CD Project Red tarafından yayınlanan Witcher oyun serisi ile tanındı.
1980’lerin başında Fantastyka adındaki bir Leh bilim kurgu ve fantezi dergisinde ilk olarak yayınlanan ilk hikâye “Wiedźmin” (The Witcher) 1986, dergi tarafından yapılan bir yarışma için yazılmıştı ve üçüncülük kazandı.
Söz konusu olan dizi ise Türkiye’de de yayınlanan kitap serisinin ilk iki kitabı olan Son Dilek ve Kader Kılıcı adlı eserlerden uyarlandı.
Henry Cavill’in Geralt, Anya Chalotra’nın Yennefer, Freya Allan’ın Prenses Cirilla (Ciri) karakterlerine can verdikleri ilk sezon 8 bölümden oluşuyor ve sadece Netflix’te yayınlandı.
Dizi hakkındaki detayları, hikayeyi ve yorumlarımızı bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
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2020 ANTİVİRÜSÜ ESET Internet Security 2020 inceleme
ESET Internet Security 2020 inceleme videomuzda, şirketin en güncel anti-virüs yazılımının özelliklerine yakından bakıyoruz.
Kutu küçüldü ve dijitalleşti!
Öncelikle ESET Internet Security 2020, yenilenen kutu tasarımıyla geliyor. Eskiye nazaran çok daha kompakt bir yapıda olan yazılım kutusu, içerisinde bir kod barındırıyor. Bu kodu hesabınıza girerek aktif edebiliyorsunuz. Ayrıca kutuda satın aldığınız yazılımın geçerlilik süresi ve desteklediği cihaz sayısı gibi bilgiler de yer alıyor.
Bizim incelemediğimiz lisans 1 yıllık ve 1 cihaz destekliyor. Ürünü Windows, MacOS, Linux ve Android destekliyor.
ESET Internet Security 2020 özellikleri
Yeni sürümle beraber yazılımın arayüzü de yenilendi. Tabii ki Türkçeyle beraber artık birçok farklı dil desteğini görebiliyoruz. Oldukça sade ve kolay kullanılabilir yapıda olan yeni arayüzde tüm özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu sürümde, çevrimiçi yardım da yer alıyor. Herhangi bir sorunuz olduğunda, bu bölümden destek alabiliyorsunuz.
Anti-virüs yazılımının sistemi yormaması oldukça önemli. ESET Internet Security 2020, tüm özellikleri çalışır halde olsa bile sistemimize %1 oranında dahi yük bindirmedi. Bu da, bilgisayarınız güçlü olmasa bile rahatlıkla ESET Internet Security 2020‘yi kullanabileceğiniz anlamında geliyor.
Tabii ki bir anti-virüs yazılımının temel işlevi sizi zararlı yazılımlardan korumak. ESET, bu noktada sadece virüsleri değil trojan gibi diğer farklı zararlı yazılımları ve son dönemde ransomware olarak bildiğimiz fidye yazılımlarına karşı da tam koruma sağlıyor. Yazılımla birlikte gerçek zamanlı dosya sistemi koruması, HDD veya USB bellek gibi cihazlar için kontrol, internet ve ağ koruması da yer alıyor.
ESET Internet Security 2020 inceleme videomuzda öne çıkan ek özellikler de var. Örneğin Anti-Theft sayesinde, dizüstü bilgisayarınızın çalınması durumunda lokasyon ve yapılan işlemleri görüntüleme gibi özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Akıllı Ev İzleyici özelliği ise, mevcut ağınızda herhangi bir güvenlik açığı varsa bunu size bildirerek güvende kalmanızı sağlıyor.
Yazılımın en güzel özelliklerinden biri de Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması. Zira bu sayede ESET tarafından güvenliği sağlanan özel bir tarayıcı ile, kullandığınız bankanın veya ödeme sisteminin işlemlerini gönül rahatlığı ile yapabiliyorsunuz. Sizi banka arayüzüne benzeyen yapısıyla kandırmaya çalışan bir web sitesi olduğunda, ESET tarayıcısı bunu algılıyor ve sizi koruyor.
Son olarak ebeveyn korumasından da söz etmemiz gerek. Zira çocuklu bir evde yaşıyorsanız, girmesini istemediğiniz web sitelerini filtreleyerek çocuğunuzun güvenle internet kullanmasını sağlayabiliyorsunuz.