Fiyat/Performans odağı ile dikkat çeken Huawei MatePad SE, çocuklar, günlük kullanım ve birçok noktada işinize yarayacak bir tablet olarak dikkat çekiyor. Detayları ise bu videoda Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu videoda kullanılan tablet inceleme örneği olarak Huawei Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Huawei MatePad SE, fiyat olarak uygun fiyatlı diyebilceğimiz tabletlerden biri olsa da 2K ekranı, göz konforu özellikleri, Snapdragon 680 işlemcisi gibi detaylarıyla dikkat çekiyor. Özellikle çocuk modu ile beraber küçük arkadaşlarımız için de fazlasıyla kullanışlı olan tablet, metal çerçevesi ile sağlam bir yapıda da geliyor.