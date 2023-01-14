Bu videoda Xiaomi’nin alt markalarından ve özellikle fiyat/performans oranında iyi telefonları bulunan POCO markasının en güncel telefonlarına göz atıyoruz. Her fiyat segmentinde telefonları bulunan ve ülkemizde de çok sevilen POCO en yeni ürünleriyle neler sunuyor bu videoda yakından bakıyoruz.
Bakmakta fayda var: ChatGPT Ücretli Oluyor!
POCO’nun en güncel akıllı telefonları ise şu şekilde:
Giriş Seviyesi: POCO C40 https://youtu.be/XcO9I6DYnjQ
Orta Seviyesi: POCO M5 https://youtu.be/qVqvrExyWns
Orta Seviyesi: POCO M5s https://youtu.be/OqRPAdSwZ20
Orta Üst Seviye: POCO X4 GT https://youtu.be/X2MbSqczfD4
Üst Segment: POCO F4 https://youtu.be/qeYznmWfNrc
Üst Segment: POCO F4 GT https://youtu.be/mfXqXDmxQ5M
POCO telefonlara Hepisburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/le9rgd76
POCO telefonlara Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/z11g8f9re1
#POCO #POCOX4GT #POCOF4