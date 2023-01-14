Bu videoda Xiaomi’nin alt markalarından ve özellikle fiyat/performans oranında iyi telefonları bulunan POCO markasının en güncel telefonlarına göz atıyoruz. Her fiyat segmentinde telefonları bulunan ve ülkemizde de çok sevilen POCO en yeni ürünleriyle neler sunuyor bu videoda yakından bakıyoruz.

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POCO’nun en güncel akıllı telefonları ise şu şekilde:

Giriş Seviyesi: POCO C40 https://youtu.be/XcO9I6DYnjQ

Orta Seviyesi: POCO M5 https://youtu.be/qVqvrExyWns

Orta Seviyesi: POCO M5s https://youtu.be/OqRPAdSwZ20

Orta Üst Seviye: POCO X4 GT https://youtu.be/X2MbSqczfD4

Üst Segment: POCO F4 https://youtu.be/qeYznmWfNrc

Üst Segment: POCO F4 GT https://youtu.be/mfXqXDmxQ5M

POCO telefonlara Hepisburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/le9rgd76

POCO telefonlara Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/z11g8f9re1

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