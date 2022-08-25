Amerikan akıllı egzersiz aletleri üreticisi Fitbit, yeni tasarladığı Sense 2 ve Versa 4 saatlerini duyurdu. Spor/Sağlık konusunda her zaman iyi işler çıkarmayı bilen şirketin iki cihazı da spor hayatı için tasarlanmış. Aralarında çeşitli farklar bulanan bu iki akıllı saatten Sense 2, sağlık odaklı çalışırken, Versa 4 fitness için daha düzenli yapıda.

Yeni Fitbit akıllı saatler, kullanıcılar için mevcut olan sağlık ve fitness yeteneklerini yükseltmeyi amaçlıyor. Her iki model de Fitbit OS arayüzü ve sistemiyle çalışıyor. Kullanıcıların rahatlığı için daha hafif ve daha ince bir gövdeye sahip cihazlar, fiziksel düğme tasarımına sahip. Yoğun spor ve egzersiz sıralarında daha kolay kullanılması ile beğenilen fiziksel tuşların şirketin diğer akıllı saatlerinde de olduğunu belirtmekte fayda var.

Sağlıklı Hayat İçin Birebir: Fitbit Sense 2

Egzersiz firmasının yeni saati Fitbit Sense 2, gün boyu stres seviyelerinin izlenmesine yardımcı olan bir vücut tepki sensörüne sahip. Ayrıca stres seviyesini ölçmek için kalp atış hızı değişkenliğini ve vücut ısısını kullanan cihaz, SpO2 teknolojisini destekliyor. Saat içindeki premium paketlere sahip olan kullanıcılar Fitbit Stres Yönetim Puanı ile beraber vücut bilgilerini daha net görebilir ve cihazın ona verdiği önerileri uygulayabilir. Aynı zamanda Sense 2, solunum hızı ve dinlenme kalp hızı gibi çeşitli tıbbı özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Saat bir EKG uygulaması ve PPG algoritması aracılığıyla arteriyel fibrilasyon belirtilerini ve kalp rahatsızlıklarını tanımlayabilir.

Teknoloji Harikası Spor Saati: Fitbit Versa 4

Fitbit OS sayesinde daha basit, daha kolay ve daha hızlı çalışan spor odaklı yeni saat, Fast Pair ve birçok Google uygulaması ile beraber geliyor. 6 günlük bir pil ömrüne sahip cihaz, uyku izleme özelliği ile 7/24 vücut kontrolünü destekliyor. Fitbit Versa 4, çeşitli kondisyon ölçümleri ve kırk adet spor modu ile kullanıcılara sunulacak. GPS işlevi ve Fitbit Premium aracılığıyla 1.000’den fazla egzersiz ve dikkat oturumu ile birlikte gelen Versa, hafif, rahat ve giyilebilir. Cihazın hafif olmasına karşın yoğun aktiviteler sırasında bile kullanışlı ve dayanıklı.

Saatlerin resmi etiket değerleri açıklandı. Fitbit Sense 2’nin fiyatı 299,95 dolar ve 6 aylık Premium üyelikle geliyor. Fitbit Versa 4, 6 aylık Fitbit Premium aboneliği ile 229,95 $’dan satışa sunulacak. Her iki model de bu sonbaharda piyasaya sürülecek ve Fitbit şirketinin resmi web sitesinde ön siparişe açık.

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