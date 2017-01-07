Fitbit Kendi Uygulama Marketini Çıkarmaya Hazırlanıyor

Fitbit kurucusu ve CEO’su James Parker bugün CES’te yaptığı açıklamada firmanın en kısa sürede kendi uygulama marketini açacağını açıkladı.

Fitbit’in uygulama marketi geçen yıl oldukça zorlanan akıllı saat firması Pebble’ın yanında getirdiği bazı tecrübeler sayesinde olacak. Pebble’ın marketinde neredeyse 14.000 kadar üçüncü parti uygulama yer alıyor. Yeni uygulama mağazası bunun üzerinde konumlandırılacak.

Park ayrıca bir çok çalışan ve sağlık firması ile olan ilişkilerini geliştirmek istediklerini ayrıca partnerlerinin bir çok uygulama yazmak istediğini belirtti. İlaç hatırlatıcı uygulamalarda fitness ile ilgili uygulamalara kadar bir çok uygulama burada yer alacak. Park bunun için şu anda bir yerlerinin olmadığını ancak uygulama marketi ile beraber kullanıcıların aradıklarını kolaylıkla bulacağını dile getirdi.

Şirket son aylarda yapabileceği yenilikleri araştırıyor. Pebble’ı bünyesine katmadan önce de ödeme sistemlerini giyilebilir teknolojilere entegre etmek amaçlı Coin’i satın almıştı. Geçen sene CES’te duyurulan Blaze modeli bir akıllı saat olabilecek kadar iyiydi ancak sadece fitness ile sınırlı olarak kaldı. Ayrıca cihaz üçüncü parti uygulamaları da desteklemiyordu.