Fisker iflas başvurusunda bulunarak uzun zamandır hakkında ortaya atılan iflas iddialarını doğruladı. Fisker Inc., 17 Haziran 2024 tarihinde ABD’de iflas başvurusunda bulundu. Şirket, finansal zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve bu süreçte varlıklarının satışını planladığını belirtti. Bu gelişme, şirketin uzun süredir beklenen Fisker iflas haberi olarak kendine yer buldu.

Fisker İflas Etti, Bir Elektrikli Araç Devi Göçtü!

Fisker’in sözcüsü yaptığı açıklamada, “Fisker kuruluşumuzdan bu yana büyük adımlar attı. Özellikle Ocean SUV modelinin hızla piyasaya sürülmesi ve sürdürülebilir araç vaadimizin gerçekleştirilmesiyle gurur duyuyoruz. Ancak, elektrikli araç sektöründeki pazar koşulları ve makroekonomik faktörler, şirketimizin etkin operasyonlarını olumsuz yönde etkiledi” dedi.

Fisker iflas başvurusu, şirketin gelecekteki operasyonlarını nasıl şekillendireceğine dair bazı detayları da içermekte. Şirket, azaltılmış bir operasyonla belirli müşteri programlarını sürdürmeyi ve çalışanlarının haklarını korumayı hedefliyor. Bu da oldukça önemli bir konu, zira sendikalar iş bırakma eylemi gibi protestolarla ülke ekonomisinde ciddi yara açabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda Fisker, üretim duraklaması yaşamış ve envanter yönetimi konusunda zorluklar yaşamıştı. Ocean SUV’nin beklenen satış performansının altında kalması ve üretim süreçlerindeki aksamalar, şirketin finansal durumunu daha da kötüleştirmişti.

Fisker, ayrıca büyük bir otomobil üreticisinden yatırım görüşmeleri yapmış ancak sonuç alamamıştı. Şirketin iflas başvurusu, bu süreçteki son adım olarak karşımıza çıkıyor.

Toyota gibi elektrikli araç konusunda lider markalar bile elektrikli araçların geleceğini pek parlak görmüyor ve hidrojen ile çalışan arabalar veya hibrit arabalar gibi daha sürdürülebilir araçlara odaklanıyor. Fisker ise özellikler Avrupa ve ABD’de elektrikli otomobillere olan talepteki düşüşün bir yansıması olarak iflas başvurusu haberi ile karşımıza çıktı.

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