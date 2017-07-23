Mozilla Firefox’un Android ve iOS Uygulamasına Yeni Özellikler Geldi

Firefox dün yayınladığı güncelleme ile hem iOS hem de Android uygulamalarına küçük ancak işe yarar bazı yeni özellikler getirdi.

Yakın zamanda 1 milyon indirilme barajını geçen Firefox Focus’un Android versiyonuna dosya indirme, tam ekran video oynatma ve bildirimlerden direkt olarak tarayıcıyı açma özelliği getirildi.

Firefox’un iOS uygulamasına da bazı yeni özellikler geldi. Artık uygulamanın gece kullanım için karanlık modu var. Ayrıca gelen özelliklerden birisi de QR kod okuyucu. Uygulama artık yakın zamanda girilen siteleri de gösteriyor ve bu sitelere göre bazı öneriler sunuyor. Bu sayede kullanıcılar daha hızlı bir deneyim yaşamış oluyor.