Fintek’ler yenilikçi teknoloji ve çözümleriyle tüm dünyada finans sektörünü dönüştürmeye devam ediyor. Fintek’lerin yarattığı pazar değeri 2018 yılında 11,8 milyar dolar iken bu rakamın 2023 yılında 306 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ödemeler pazarı, fintek’lerin dijitalleştirerek dönüştürdüğü alanların başında geliyor. Statista verilerine göre dijital ödemeler pazarı 2023 yılında 9,46 trilyon dolara ulaşacak. Toplam işlem değerinin de yıllık yüzde 11,80’lik bir büyümeyle 2027 yılına kadar 14,78 trilyon dolar olması bekleniyor. Mobil ödeme teknolojileri de hızla büyümeye devam ediyor. Tüketicilerin akıllı telefonlar veya tabletler gibi taşınabilir elektronik cihazları kullanarak anında ödeme yapmalarına olanak tanıyan mobil ödeme teknolojileri, son yıllarda özellikle nesnelerin internetiyle (IoT) büyümesini hızlandırıyor. IoT’nin mobil ödeme teknolojilerine entegrasyonu, tüketicilerin ve satıcıların ödeme deneyimini kolaylaştırarak her iki tarafta da sorunsuz ve verimli ödemeler yapılmasını sağlıyor. IoT tabanlı mobil ödemelerin sağladığı kolaylık ve güvenlik nedeniyle birçok kişi mobil ödeme teknolojilerine yöneliyor.

Research&Market verilerine göre 2022’de 86,91 milyar dolar olan küresel mobil ödeme teknolojileri pazarı, 2023’te yüzde 25,5 yıllık bileşik büyüme oranıyla 109,06 milyar dolara çıkacak. Pazarın 2027 yılında 267,96 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Fintek girişimlerinin yarattığı dönüşümle mobil cüzdan pazarı da hızlı büyümesini sürdürüyor. 2023 yılında 269 milyar dolara ulaşan pazarın 2033 yılı sonuna kadar yıllık yüzde 22’lik bir büyüme temposuyla 1,965 milyar dolarlık hacme ulaşacağı öngörülüyor. QR kod bazlı cüzdanların payının da 2033 yılında mobil cüzdan gelirlerinde yüzde 47’ye ulaşacağı hesaplanıyor.

Veri analitiği ve yapay zeka teknolojilerini etkin kullanan fintek’ler ödeme işlemlerini de iyileştiriyor. Müşteri davranışlarını analiz ederek riskleri tespit ediyor, kişiselleştirilmiş ödeme önerileri sunarak şirketlerin satış hacimlerini artırmalarına destek oluyor.

Fintekler, işletmelerin ödeme süreçlerini de kolaylaştırıp optimize ediyor. Ödeme geçmişlerini yönetmek, faturalandırmayı otomatikleştirmek, sanal kartlar oluşturmak, masrafları takip etmek gibi çeşitli ticari çözümler sunuyorlar. Bu sayede işletmelerin verimliliği artarken maliyetleri düşüyor.

Fintek’lerin dönüştürücü etkisini en iyi ortaya koyan bir diğer alan da açık bankacılık. Küresel açık bankacılık pazar büyüklüğü 2022 yılında 21,3 milyar dolara yükseldi. Research and Market’a göre pazar yıllık yüzde 21,29’luk bir büyüme sergileyerek 2028 yılına kadar 67,8 milyar dolara ulaşacak.



“İş birliği ve ortaklıklar artacak”

Ödeme sistemlerinde Türkiye’nin öncü fintek şirketi Paynet’in Genel Müdürü Onur Ertürk de finans sektörünün fintek’lerle birlikte önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade ediyor. Bu dönüşümün daha iyi hizmet kalitesi ve deneyim yarattığını belirten Ertürk, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ancak geldiğimiz noktada dönüşümün henüz başındayız. Gelecekte fintek şirketlerinin daha fazla inovasyon ve geliştirme yapması bekleniyor. Yapay zeka, büyük veri ve bulut bilişim teknolojileri gibi alanlardaki gelişmeler fintek şirketlerinin daha iyi hizmetler sunmasını sağlayacak. Ayrıca açık bankacılık uygulamalarının daha da yaygınlaşması ve fintek şirketleri ile geleneksel bankalar arasındaki iş birliği ve ortaklık sayısının da artması bekleniyor. Finans sektörü fintek şirketleriyle birlikte dijitalleşme, müşteri odaklı hizmetler, daha iyi veri kullanımı ve daha hızlı inovasyon gibi alanlarda önemli bir dönüşüm yaşayacak. Bu dönüşüm finansal hizmetlerin kapsamını genişletecek, daha uygun maliyetli ve daha iyi hizmet kalitesi daha geniş kitlelerle buluşacak.”