Oyun
FIFA 21 demo sürümü yayınlanmayacak
FIFA’nın geliştiricisi, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts, resmi twitter hesabı üzerinden oyuncuları üzecek bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamaya göre yakında çıkacak olan FIFA 21 için bir demo sürümü yayınlanmayacak.
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EA Play aboneleri FIFA 21’i deneyebilecek
FIFA 21 için demo sürümü yayınlamayacağını söyleyen EA, daha iyi bir tam oyun deneyimi sunmak için böyle bir karar aldığını söyledi. EA, yaptığı açıklamada ”FIFA 21 için bir demo sürümü yayınlamayacağız. Bunun yerine geliştirici ekibimizin zamanını, güncel nesil ve yeni nesil konsollarda daha iyi bir tam oyun deneyimi sunmak için kullanacağız.” ifadelerini kullandı. Demo sürüm çıkmayacak olsa da EA Play üyeleri, oyunu çıkışından önce deneme fırsatına erişebilecek. Eğer aktif bir EA Play üyesiyseniz, 9 Kasım itibarıyla çıkacak olan FIFA 21’e, 1 Ekim’den itibaren 10 saatlik erken erişim şansı sunulacak.
We aren't releasing a demo for FIFA 21.
Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.
We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020
Bugün itibarıyla FIFA 21’in çıkışına 20 günden az bir süre kaldı. Oyun, ilk olarak mevcut nesle, PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, PC ve Nintendo Switch, çıkış yapacak. Yeni nesil konsollar için ise konsolların çıkışıyla birlikte çıkması bekleniyor. Ancak EA’den bu konuda henüz bir açıklama gelmedi. Aynı zamanda oyunun mevcut nesil ve PC sürümü ile yeni nesil konsollar için gelecek olan sürümü arasında farklar bulunacağını hatırlatmakta yarar var. Oyunun ön sipariş fiyatları, PC için 419 TL’den, PS4 ve Xbox için 499 TL’den başlıyor.
Oyun
The Elder Scrolls Online, Bethesda’nın satışından etkilenmeyecek
The Elder Scrolls Online, Microsoft‘un Bethesda‘yı almasından etkilenmiyor. Yapımcı firmadan gelen açıklamaya göre sistem olduğu gibi devam edecek.
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Oyun daha önce nasılsa, aynı şekilde devam edecek!
Oyun dünyası hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Oyun konsollarının duyurulduğu ve yeni oyunların piyasaya çıkmasına çok az bir süre kaldığı şu ortamda Microsoft adından söz ettirecek yeni bir hamle yaptı. Bethesda‘yı satın alan firma, Game Pass kullanan oyuncuları oldukça heyecanlandırdı. 7.5 milyar dolara gerçekleşen satışın ardından gözler, Bethesda içerisinde yer alan oyunlara çevrilirken, The Elder Scrolls Online oyununun yapımcılığını yapan ZeniMax Online Studios, sistemde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Oyunun olduğu gibi devam edeceğini açıklayan firma, oyuna yapılan desteğin hiçbir şekilde aksamayacağını hayranlarına duyurdu.
A note from Matt Firor, Studio Director of ZeniMax Online Studios: https://t.co/fI25uklrZ5 pic.twitter.com/q3qoJwUmXu
— The Elder Scrolls Online (@TESOnline) September 21, 2020
MMO kategorisinde yer alan The Elder Scrolls Online oyunu hali hazırda PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya çıkmıştı. Oldukça önemli bir oyuncu kitlesine sahip olan oyun, bu açıklamanın ardından herhangi bir platform değişikliğine gitmeyecek. Öte yandan özellikle Game Pass sistemi nedeniyle oyuncuların övgülerini alan Microsoft‘un eli artık daha güçlü. The Elder Scrolls, Fallout, Doom ve Wolfenstein gibi popüler oyun serilerine sahip olan firma, olası konsol rekabetinde de en büyük rakibi Sony’ye karşı büyük bir avantaj elde etti. Satın alım sonrası Bethesda firmasından PlayStation 5 için oyun çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.
Oyun
Microsoft, Bethesda’yı satın aldı!
Microsoft, oyun dünyası için çok önemli bir satın alım gerçekleştirdi. Microsoft, bu satın alımla The Elder Scrolls ve Fallout gibi devasa oyunlarla tanınan, önde gelen oyun stüdyosu Bethesda’yı ve bağlı olduğu üst oluşum ZeniMax Media’yı bünyesine kattı.
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Microsoft, Bethesda’yı 7,5 Milyar Dolara bünyesine kattı
Popüler oyun konsollarından Xbox’ın üreticisi Microsoft, Xbox web sitesi üzerinde yaptığı duyuru ile ZeniMax Media’yı satın aldığını tüm dünyaya duyurdu. Bu satın almayla birlikte, Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog ve Roundhouse Studios, Microsoft bünyesine katılmış oldu. Böylece Microsoft’un sahip olduğu stüdyo sayısında ciddi bir artış gerçekleşti.
Microsoft, bu satın alımla birlikte The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake gibi dünyaca ünlü oyunları Xbox’a kazandırmış oldu. Aynı zamanda yapılan açıklamaya göre, ZeniMax Media çatısındaki bütün oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek. Yeni çıkacak olan The Elder Scrolls 6, Starfield gibi yapımlar da çıkar çıkmaz Game Pass kütüphanesine eklenerek oyunculara sunulacak. Game Pass, ilk kez üye olacak kullanıcılar için ilk ay yalnızca 5,99 TL. Daha sonrasında ise aylık 29,99 TL karşılığında kullanmaya devam edebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde EA Play kütüphanesini de Game Pass’e dahil edeceğini açıklayan Microsoft, oyuncuların takdirini toplamaya devam ediyor.
Oyun
PlayStation 5 PS1, PS2 ve PS3 oyunlarını çalıştırmayacak!
PlayStation 5 oyun konsolu ile alakalı yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni nesil oyun konsolu bütün eski nesil oyunlarını çalıştırmayacak.
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PlayStation 5, her eski nesil oyunu oynatmayacak!
PlayStation 5, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen etkinliğin ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni nesil oyun konsolu bilindiği üzere bazı PlayStation 4 oyunlarını çalıştıracak. Hal böyle olunca daha eski nesil için ortaya çıkan iddialar da artmıştı. Bu iddialara cevap ise Jim Ryan‘dan cevap geldi. PlayStation CEO‘su Jim Ryan, yeni nesil oyun konsolunun PS1, PS2 ve PS3 konsolları için çıkan oyunları çalıştırmayacağını açıkladı. Yeni nesil konsol ile birlikte gelen yeni teknik detayların bu oyunlar için uyumlu olmadığını belirten Ryan, ellerinde yeterli zaman olmadığı için bu konuda herhangi bir geliştirme yapılmadığını belirtti. SSD ve DualSense ekipmanlarının eski nesilde yaşanan hantallık için uygun çözüm olmadığı düşünülüyor.
PlayStation 4 ile benzer mimariye sahip olduğu için %99‘a yakın uyumluluk olacağını belirten Jim Ryan, PS Plus Coolection kütüphanesi ile birlikte, konsolun oyunsuz kalmamasını sağlamak istediklerini belirtti. 19 Kasım tarihinde tüm dünya genelinde satışa çıkacak PlayStation 5, iki farklı sürüm ile kullanıcılarını karşılayacak. Normal ve dijital sürüm ile piyasaya çıkacak olan oyun konsolu, sırasıyla 499 ve 399 dolarlık fiyat etiketlerine sahip. Bakalım yeni nesil oyun konsolu ile birlikte, oyun dünyasındaki rekabet ne yöne ilerleyecek bekleyip göreceğiz.