FIFA 21 demo sürümü yayınlanmayacak

FIFA’nın geliştiricisi, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts, resmi twitter hesabı üzerinden oyuncuları üzecek bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamaya göre yakında çıkacak olan FIFA 21 için bir demo sürümü yayınlanmayacak.

FIFA 21 için demo sürümü yayınlamayacağını söyleyen EA, daha iyi bir tam oyun deneyimi sunmak için böyle bir karar aldığını söyledi. EA, yaptığı açıklamada ”FIFA 21 için bir demo sürümü yayınlamayacağız. Bunun yerine geliştirici ekibimizin zamanını, güncel nesil ve yeni nesil konsollarda daha iyi bir tam oyun deneyimi sunmak için kullanacağız.” ifadelerini kullandı. Demo sürüm çıkmayacak olsa da EA Play üyeleri, oyunu çıkışından önce deneme fırsatına erişebilecek. Eğer aktif bir EA Play üyesiyseniz, 9 Kasım itibarıyla çıkacak olan FIFA 21’e, 1 Ekim’den itibaren 10 saatlik erken erişim şansı sunulacak.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.

Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.

We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020