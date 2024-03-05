AMD, oyun endüstrisindeki rekabeti artırmak ve görsel deneyimi iyileştirmek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni nesil FidelityFX Super Resolution (FSR) teknolojisi için yapay zeka tabanlı ölçekleme önerisi, sektörde heyecan yaratıyor.

Yapay zeka destekli ölçekleme, NVIDIA’nın DLSS’si gibi teknolojilerin önemli bir parçası haline geldiğinden beri oyun endüstrisinde dikkat çeken bir trend haline geldi. Intel de XeSS teknolojisiyle bu alana adım atmıştı. Ancak, AMD önceleri yapay zeka tabanlı ölçeklemenin FSR gibi teknolojilerde kullanılmasına karşı çıkıyordu. Ancak şimdi şirket, yapay zekanın FSR gibi teknolojilere entegrasyonunu düşünüyor ve hatta bu teknolojiyi rakip ürünlere de destek vermeyi düşünüyor.

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FSR’nin duyurulmasından bu yana AMD, yapay zeka tabanlı ölçekleme teknolojisinin kullanılmasına karşı çıkıyordu. Ancak şimdi şirket, yapay zekanın FSR gibi teknolojilerde kullanılmasına sıcak bakıyor gibi görünüyor. Bu, AMD’nin FSR’yi daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırma ve rekabeti artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

AMD’nin CTO’su Mark Papermaster, yapay zeka destekli ölçekleme teknolojisinin oyun cihazlarına getirilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Bu teknolojinin, sadece Radeon GPU serisi için değil, aynı zamanda konsol platformları için de kullanılması planlanıyor. AMD’nin bu hamlesi, konsol oyun deneyimini de önemli ölçüde iyileştirebilir.

Yapay zeka tabanlı ölçekleme teknolojisinin avantajları arasında daha iyi görüntü kalitesi ve rakiplerle benzer seviyelere ulaşabilme potansiyeli bulunuyor. AMD’nin bu teknolojiyi kullanarak, FSR gibi ölçekleme teknolojilerinin görsel deneyimi artırma kapasitesini daha da geliştirmesi bekleniyor. Bu adım, oyun endüstrisinde yeni bir dönem başlatabilir ve oyunculara daha kaliteli ve etkileyici bir oyun deneyimi sunabilir.