İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, şirkete yapılan fidye yazılımı saldırısının müşterilerin kişisel bilgilerini ifşa ettiğini söyledi. Ferrari CEO’su Benedetto Vigna, saldırıdan etkilenen müşterilere bir mektup göndermek zorunda kaldı. Durum ciddi görünüyor!

Korsanlar Hassas Müşteri Bilgilerine Ulaşmış!

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna, etkilenen müşterilere gönderdiği bir mektupta, “Ferrari’de bir tehdit aktörünün, sınırlı sayıda sisteme erişebildiği bir siber olayı size bildirmekten üzüntü duyuyoruz.” ifadelerini kullanmış.

Ferrari, bilgisayar korsanlarının müşterilerin adları, adresleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi hassas bilgilere eriştiğini söyledi. Şirket, konu hakkında hemen bir soruşturma başlattı ve şimdiye kadar ortaya çıkan bulgulara dayanarak, Ferrari’nin sahip olduğu veya sipariş ettiği arabalara ilişkin hiçbir ödeme bilgisinin veya ayrıntısının çalınmadığını belirtti.

CEO Benedetto Vigna, şirketin isimsiz bilgisayar korsanlarının fidye talebine karşılık vermediğini ve korsanlara herhangi bir ödemeye yapılmadığını açıklarken, bir siber güvenlik şirketiyle beraber ortak soruşturma yürüttüklerini de sözlerine ekledi

Ferrari tarafından yapılan açıklamada, “İhlalin şirketimizin operasyonel işlevleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını doğrulayabiliriz.” ifadeleri kullanıldı. Bunun Ferrari’nin ilk bilgisayar korsanlığı olayı olmadığını söylemek mümkün.

Öyle ki, ünlü İtalyan otomobil üreticisi Ekim 2022 tarihinde de gizli belgeler, veriler, araçların tamir kılavuzları ve bazı hassas müşteri bilgilerinin ele geçirildiği haberiyle gündeme gelmişti. Ele geçirilen belge ve bilgiler, 6,99 GB boyutunda bir dosya olarak yine herkese açık bir şekilde paylaşılmıştı. Şirket, o dönem yaşanan siber saldırıya dair hiçbir açıklama yapmamayı tercih etmişti.

Bu haberle beraber, bir süredir otomobil üreticilerini hedef alan bilgisayar korsanlarına karşı üreticiler güvenlik önlemlerini sıkılaştıracaktır. Otomobil üreticileri, korsanlar için tam bir define diyebiliriz. Zira bu şirketler rakiplerinden ayrılabilmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine milyarlarca dolar harcıyorlar ve buna ilişkin belgelerin kara borsada da benzer fiyatlara satışa sunulduğu söyleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce sizin bilgileriniz de bilgisayar korsanlarının eline geçmiş olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!