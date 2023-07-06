Ticaretin tüm tarafları ile finansal kuruluşları tek platformda buluşturan ticaret finansmanı platformu FaturaLab, iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Koç Grubu şirketlerinden Düzey ile farklı piyasa koşullarında sürdürülebilir finansmana erişim için iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Düzey, tedarikçilerine sunduğu erken tahsilat imkanını yeni teknolojilerle daha etkin kullandırabilecek.

Düzey, güçlü dijital alt yapısı, veriye dayalı modelleme teknikleri ve çoklu marka dağıtım kabiliyetiyle sektördeki en yaygın dağıtım gücüne sahip olup, 8 bölge müdürlüğü, 62 alt distribütörü ve 70 mobil bayisi ile Türkiye’nin her yerinde 200.000 satış noktasına ulaşıyor.

Düzey’in finansman süreçleri FaturaLab’in yenilikçi sistemine emanet

FaturaLab ve Düzey iş birliği ile, Düzey’in tedarikçileri, vadesi gelmemiş fatura alacaklarını aynı gün, ihtiyaç duydukları anda ve ihtiyaç duydukları miktarda tahsil edebilecek. Bu sayede firmalar ödeme vadelerini esnetebilecek, işletme sermayesi stratejilerini piyasa koşullarına göre etkin olarak yönetebilecek.

FaturaLab’in finansal süreçleri kolaylaştıran ürünlerini kullanan Düzey, platformdaki çeşitli enstrümanlar ile tedarikçilerinin ihtiyaçlarına alternatif kaynak dağılımı ile de destek olmaktadır.

“Yeni ürünlerimiz ile iş dünyasının yanında olmaya devam edeceğiz”

FaturaLab CEO’su Emre Aydın, “Tüm dünyada ülkeleri tehdit eden finansal istikrarsızlıklar, işletmelerin sermayelerini daha etkin yönetmeleri için alternatif tahsilat imkanlarına odaklanmalarını gerektiriyor. Teknolojinin önemi bu süreçte daha da artmış durumda. Bu noktada sunduğumuz çözümler ile kurumların finansmana daha kolay erişimini sağlıyor ve ticari belgelerin şeffaf ve doğru bir şekilde kullanılmasını destekliyoruz. Sadece “erken” değil “etkin” tahsilat konusunda yakın zamanda hizmet vermeye başladığımız Düzey’e vade yapısını farklı çözümlerimizi kullanarak piyasa koşullarına uyarlamasına yardımcı oluyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni ürünlerimizle finansal işlemlerin daha rahat yürütülmesi için iş dünyasının yanında olmayı sürdüreceğiz.” dedi.