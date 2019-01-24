Farming Simulator 250.000 Euro ödül verecek

Farming Simulator rekabetçi oyun veya espor dendiğinde akla gelen ilk oyun değil hatta aklımıza hiç gelmeye bilir. Bu alanda artık aklınıza Overwatch, Counter-Strike, DOTA ve Fortnite gibi oyunların yanı sıra Farming Simulator da gelecek. Oyunun geliştiricisi Giants Software oyun için yeni bir lig duyurdu. Bu lig diğer oyunlarda bulunan rekabete dayalı olan liglere benziyor.

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Farming Simulator kesenin ağzını açtı

Farming Simulator Ligi, Gamescom’u da içerecek Avrupa genelindeki 10 etkinlikte düzenlenecek turnuvalar ile gerçekleşecek ve 2020’de FarmCon’da büyük final ile sona erecek. Logitech ve Intel gibi devlerin sponsorluk yapacağı ligin ödülü de küçümsenecek gibi değil. Tamı tamına 250.000 Euro ödül parası dağıtılacak turnuva bütün gözleri üzerinde istiyor. Geçtiğimiz sene satışa sunulan serinin en güncel oyunu Farming Simulator 19 satışa çıktıktan sonraki 10 gün içinde bir milyon adet satmıştı.

Bu kadar ses getirecek sponsorlara veya ödüllere sahip olmasa da önceden de sessiz sedasız rekabetçi Farming Simulator etkinlikleri düzenleniyordu. Genelde tarım odaklı etkinliklerle sınırlı olsa da saman balyalarını üst üste dizen oyuncaların fazlasıyla seyirci çekmesi, Giants Software’in ilgisini çekmiş ki işi daha ciddiye almaya başlamışlar. CEO Christian Ammann şöyle dedi:

O zaman bunu daha profesyonel bir seviyede yapabileceğimizi fark ettik… Eşsiz bir fırsata sahibiz… Gerçek çiftçilik ile oynamayı zevkli yapan unsurlar arasında herkesin eğlenceli bulacağı bir karışım bulduğumuza inanıyoruz.

Her ne kadar çoğu espor ligi beli başlı bir kalıba uysa da bu tarz oyunların esporun değişik şekillerde de dallanabileceğini gösterir nitelikte. Eğer çiftçiliğin nasıl espor olacağını merak ediyorsanız turnuvaların videolarında birine göz atabilirsiniz.