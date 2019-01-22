Samsung, yeni bir oyun modu geliştiriyor!

Samsung EU‘a (Avrupa Birliği) “Neuro Game Booster” adlı yazılım ürünü için ticari marka adı açtı. Bu yazılımın GPU’yu oyunlarda daha performanslı çalıştırması bekleniyor.

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Samsung Neuro Game Booster hangi telefonlarda kullanılacak?

Akıllı telefon sektörü son yıllarda bir durgunluk döneminden geçiyor. Kamera ve batarya gibi bileşenlerde ortalama bir standart tutturulmasına rağmen ileri yönde devrimsel bir adım atılamıyor. Bu sebeple üreticiler, ufak tefek işlemci ve tasarım güncellemeleriyle farklılık yaratmaya çalışıyorlar. Bu yöndeki gelişmelerdeki son trend ise GPU güçlendirici yazılımlar.

Huawei‘nin beklediği yankıyı bulamayan GPU Turbo‘sunun yanına yakında Samsung’un Neuro Game Booster‘ı da eklenecek. Bakalım bu destekleyici yazılım istediği etkiyi yaratabilecek mi? Patent belgeleri aracılığıyla sızdırılan AI (yapay zeka) destekli yeni teknoloji, Samsung’un yeni üst seviye işlemcisi Exynos 9820‘de kullanılacak. Galaxy S10 serisinin bu yazılım sayesinde daha iyi bir oyun performansı vermesi bekleniyor.