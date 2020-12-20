Genel
Fall Guys, ünlü yayıncı Ninja için tasarlanan bir kostüm yayınladı!
Fall Guys, ünlü Fortnite yayıncısı Ninja için bir kostüm tasarladı ve yayınladı. Bu kostümle koştururken kendinizi profesyonel bir yayıncı olarak hayal edebilirsiniz. Oyun bu hamlesiyle birlikte hem yayıncının fanatiklerini hem de daha önce oyuna uzak olan oyuncuları tarafına çekmeyi planlıyor.
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Ünlü bir yayıncı olmanız Fall Guys oyununda size özel bir kostüm kazandırabiliyor
Fall Guys, Devolver Digital Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan çok oyunculu bir video oyunu olarak karşımıza çıktı. Çevrimiçi olarak oynanan ve 31 Temmuz 2020’de piyasaya sürülen oyun geniş kitlelere hitap etmeyi başardı.
Öte yandan, Ninja 24.2 milyon abonesiyle ünlü bir Fortniye oyun yayıncısı. Bu şöhreti ona Fortnite dışında da avantajlar kazandırmakta. Bu özel kıyafet Ninja’nın oyun sahnesindeki etkisinin ne denli büyük olduğunu bizlere gösteriyor.
Fall Guys’ın ait olduğu Mediatonic şirketi oyunla ilgili başka açıklamalarda da bulundu. Şirket, yalnızca sezonluk güncellemelere güvenmek yerine oyundan kopmamanızı sağlamak için özel kıyafetler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sezon ortasında harita değişiklikleri gibi farklı özellikler üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Oyuncu dünyası içerisinde oldukça sevilen yayıncıya yapılan bu yatırımla birlikte Fall Guys’ın popülerliğini bir süre daha koruması bekleniyor.
Ninja için atılan bu adımın yakın zamanda diğer yayıncılar için de atılacağı düşünülüyor. Başka oyun geliştiricilerde de görebileceğimiz ünlü bir yayıncıyı yansıtan özel bir kostüm tasarlaması oyun severlerin hoşuna gidebilir. Böylece oyun dünyasında adından çokça söz ettirebilir ve yeni oyuncular kazanabilir.
Dizi/Film/Kitap
Stranger Things yıldızı yeni bir bilim kurgu filminde
Stranger Things dizisindeki “Eleven” karakterini oynayarak adını duyuran yıldız Millie Bobby Brown, Anthony ve Joe Russo’nun yeni filmi “The Electric State”te büyük bir rol oynamak için hazırlanıyor.
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Yine bir bilim kurgu projesi
The Loop’un haberine göre, The Electric State adlı yeni proje, Simon Stalenhag’ın popüler resimli kitabı Tales from the Loop (Döngü’den Hikayeler) eserinden ilham alınarak hazırlanmış. Hikaye, alternatif bir gelecekte bulunan genç bir kızı anlatıyor. Film ise, yol arkadaşı bir robota sahip olan bu genç kızın, robotu erkek kardeşinin gönderdiğini öğrendikten sonra, robotla beraber kardeşini aramak için ülkenin bir ucundan diğerine yolculuğunu konu alıyor.
Filmin yönetmenleri Russo Kardeşler, daha önce Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame de dahil dört tane Marvel filminin yönetmenliğine imza atmışlardı. 2017 yılında haklarını satın aldıkları bu yeni filmi ise kendi yapım şirketleri olan AGBO çatısı altında çıkaracaklar. Senaryoyu yazan Christopher Markus ve Stephen McFeely ise yönetmenlerin daha önceki dört Marvel filminde beraber çalıştıkları senaristler.
Yapım kadın oyuncuları desteklemesiyle öne çıkıyor
Senaristlerden Markus, Deadline’a verdiği ropörtajda The Electric State’in, genç bir kızın insani yönlerine sıcak bir şekilde bakan ve onun gücünü gösteren bir hikayesi olduğunu vurguladı. Bu projede özellikle kadın oyuncuların sayı olarak fazla olmasına önem verdiklerine dikkat çekti. Markus, bir yardımcı karakter hariç, önemli bütün karakterlerin kadın olmasından da gurur duyduklarını ve bu proje için çok heyecanlı olduklarını belirtti.
Hayranlarından Brown’a tam destek!
Bu süreçte yoğun bir şekilde çalışan Netflix yıldızı Brown ise yakın zamanda Enola Holmes’ta oynadı. Şu sıralar Stranger Things için dördüncü sezon çekimlerini gerçekleştiriyor. Yıldızın hayranları ise sosyal medyadan kendisine desteklerini sonuna kadar sürdürüyor.
Brown’ın gelecekteki projeleri ise şöyle:
- Godzilla vs. Kong
- The Girls I’ve Been
- The Thing About Jellyfish
Diğer
Türkiye’nin ilk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu
Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında NÖROM kuruldu. Yönetmeliği dün Resmi Gazete‘de yayınlandı.
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NÖROM nedir, ne işe yarayacak?
Yükseköğretim Kurulu Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve ODTÜ Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nin, projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından örnek olacağını bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu‘ndan yapılan yazılı açıklamada, GÜ, AÜ ve ODTÜ ortaklığındaki NÖROM Yönetmeliğinin dün Resmi Gazete‘de yayımlandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, yönetmelikle Nisan’da yürürlüğe giren stratejik önem taşıyan projelerin desteklenmesi amacıyla alanında temayüz etmiş birden fazla üniversitenin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirmelerine imkan veren ve Türkiye’de ilk kez uygulanacak model kapsamında ilk ortak araştırma ve uygulama merkezinin kurulduğu aktarıldı.
Projeyle Türk yükseköğretim sistemine “birlikte iş yapma modeli” kazandırıldığı ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“AÜ, GÜ ve ODTÜ NÖROM, Türk yükseköğretimine birlikte iş yapma modelini getirmesinin yanı sıra ülkenin gelişmesi için öncelikli ve özellikli bir alanda büyük yatırım ve harcama yapılmasını gerektiren projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından örnek olacak.”
Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da yönetmelikle kurulan NÖROM‘un ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, modelin Türkiye‘de ilk kez uygulanacağının altını çizdi.
Saraç, “Yeni YÖK, ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda katma değer üretecek yükseköğretim Ar-Ge merkezleri ile ilgili yeni ve yenilikçi çalışmalarını sürdürecek.” ifadesini kullandı.
Genel
Çin Ulusal Uzay Ajansı CNSA, gelecek planlarından bahsetti
Çin, Chang 5’in topladığı örneklerle başarılı bir şekilde dünyaya dönmesiyle başarılı bir uzay görevi gerçekleştirmiş oldu. Görev sonrasında Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), gelecekteki uzay görevleri hakkında ayrıntılar verdi. Ajansın, gelecekteki Ay ve derin uzay araştırmaları için üç aşamalı bir planı var.
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CNSA başkan yardımcısı açıklamalarda bulundu
CNSA başkan yardımcısı Wu Yanhua, ajansın Ay yörüngesine oturma (1.aşama), Ay zeminine inme (2. Aşama) ve geri dönme (3. Aşama) hedeflerini gerçekleştirdiğini ve gelecekte ise araştırma, inşa ve keşif görevlerine odaklanacağını söyledi. Ayrıca uzayı, ayın jeolojik yapısını ve uzaydaki radyasyonu araştıracaklarını ekledi.
Wu, Chang 4 için kullanılan ve Ay ile Dünya arası sürekli iletişimi sağlayan röle uydusuna dikkat çekti ve hedeflerinin Ay için uzun vadeli su ve elektrik kaynaklarının inşasını araştırmak olduğunu belirtti. Tüm dünyadaki yıldızlararası araştırma görevlerinin ortak hedefinin dünya dışı kaynakların insanlık yararına kullanılmasını araştırmak olduğunu söyledi.
CNSA, 2007 yılından bu yana 1.aşama olan Ay’ın yörüngesine oturma görevi için Chang 1 ve Chang 2 uzay sondalarını fırlattı. 2. Aşama olan ay yüzeyine iniş görevi için Chang 3 ve Chang 4’ü fırlattı. Son olarak 24 Kasım 2020 tarihinde Chang 5’i fırlattı. Chang 5, 17 Aralık 2020’de topladığı numunelerle birlikte Çin’e geri döndü.
CNSA’nın uzay araştırmalarının sonraki aşamaları ise şu şekilde:
Chang 6 ile robotlar aracılığıyla Ay yüzeyinden numuneler toplamak ve bunları dünyaya getirmek.
Chang 7 ile Ay’ı kapsamlı bir şekilde keşfetmek.
Chang 8 ile Ay’da bir araştırma üssü kurulup kurulamayacağını araştırmak.
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