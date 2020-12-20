Fall Guys, ünlü yayıncı Ninja için tasarlanan bir kostüm yayınladı!

Fall Guys, ünlü Fortnite yayıncısı Ninja için bir kostüm tasarladı ve yayınladı. Bu kostümle koştururken kendinizi profesyonel bir yayıncı olarak hayal edebilirsiniz. Oyun bu hamlesiyle birlikte hem yayıncının fanatiklerini hem de daha önce oyuna uzak olan oyuncuları tarafına çekmeyi planlıyor.

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Ünlü bir yayıncı olmanız Fall Guys oyununda size özel bir kostüm kazandırabiliyor

Fall Guys, Devolver Digital Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan çok oyunculu bir video oyunu olarak karşımıza çıktı. Çevrimiçi olarak oynanan ve 31 Temmuz 2020’de piyasaya sürülen oyun geniş kitlelere hitap etmeyi başardı.

Öte yandan, Ninja 24.2 milyon abonesiyle ünlü bir Fortniye oyun yayıncısı. Bu şöhreti ona Fortnite dışında da avantajlar kazandırmakta. Bu özel kıyafet Ninja’nın oyun sahnesindeki etkisinin ne denli büyük olduğunu bizlere gösteriyor.

Fall Guys’ın ait olduğu Mediatonic şirketi oyunla ilgili başka açıklamalarda da bulundu. Şirket, yalnızca sezonluk güncellemelere güvenmek yerine oyundan kopmamanızı sağlamak için özel kıyafetler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sezon ortasında harita değişiklikleri gibi farklı özellikler üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Oyuncu dünyası içerisinde oldukça sevilen yayıncıya yapılan bu yatırımla birlikte Fall Guys’ın popülerliğini bir süre daha koruması bekleniyor.

Ninja için atılan bu adımın yakın zamanda diğer yayıncılar için de atılacağı düşünülüyor. Başka oyun geliştiricilerde de görebileceğimiz ünlü bir yayıncıyı yansıtan özel bir kostüm tasarlaması oyun severlerin hoşuna gidebilir. Böylece oyun dünyasında adından çokça söz ettirebilir ve yeni oyuncular kazanabilir.