OnlyFans platformunda son günlerde yaşanan gelişmeler, yapay zekâ teknolojisinin geldiği ürkütücü boyutları bir kez daha gözler önüne serdi. Giderek daha fazla kullanıcı çeken sahte içerikler, özellikle de etik sınırların çok ötesine geçen deepfake teknikleriyle üretilmiş profillerle dikkat çekiyor. Bu durum, dijital dünyada güvenlik, mahremiyet ve etik kavramlarını derin bir sorgulamanın içine sokuyor. OnlyFans üzerinde oluşturulan bu sahte hesapların birçoğu, gerçek insan yüzlerinden esinlenilerek oluşturulan yapay karakterlere dayanıyor.

OnlyFans’da Skandal! Yapay Zekâ Sınır Tanımıyor: Sahte Fenomenler Down Sendromlu Bireyleri Taklit Ediyor

Yapay zekânın geldiği nokta artık korkutucu boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle OnlyFans gibi içerik üreticilerinin doğrudan gelir elde ettiği platformlarda, tamamen yapay olarak üretilmiş kadın karakterler, belirli fetiş kategorilerini hedefleyerek içerik üretmeye başladı. En dikkat çeken örneklerden biri olan @mariadopari adlı sahte Instagram fenomeni, kısa sürede 148.000’den fazla takipçiye ulaştı. Bu fenomenin OnlyFans ve Fanvue gibi platformlarda da içerik sunduğu biliniyor. Buradaki en ürkütücü detay ise bu karakterin Down sendromlu bir birey gibi tasarlanmış olması.

OnlyFans üzerindeki bu tür sahte hesaplar, genellikle gerçek kişilere ait görsellerin izinsiz şekilde alınarak yapay yüzlere dönüştürülmesiyle oluşturuluyor. Bu durum, hem telif hem de rıza konusunda ciddi etik sorunlara yol açıyor. Özellikle engelli bireylerin fetişize edilmesi gibi hassas konuların sömürülmesi, bu içeriklerin ahlaki zeminden tamamen uzaklaştığını gösteriyor. Sosyal medyada #onlydown gibi etiketlerle paylaşılan bu içerikler, dijital sömürünün geldiği tehlikeli noktayı açıkça gösteriyor.

Yapılan analizlere göre, bu sahte profillerin çoğu takipçiyi, gerçek insan olduklarına inandırarak etkiliyor. Ancak mimiklerdeki yapaylık ve yüz hareketlerindeki uyumsuzluk, dikkatli kullanıcıların bu hileleri fark etmesini sağlıyor. OnlyFans gibi büyük platformların bu tarz içerikleri neden anında kaldırmadığı ise ayrı bir tartışma konusu. Bu tarz manipülasyonların önüne geçmek için ciddi denetim mekanizmaları ve yasal düzenlemeler şart.

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Yapay zekâ, yalnızca OnlyFans değil, tüm interneti etkileyen bir tehdit haline gelmiş durumda. Brad Pitt gibi ünlü isimlerin deepfake videolarının oluşturulması, insanların milyonlarca dolar dolandırılması ve nefret içeriklerinin yapay zekâ tarafından övülmesi gibi olaylar, bu teknolojinin ne kadar tehlikeli kullanılabileceğini açıkça ortaya koyuyor.