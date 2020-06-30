Facebook’un geliştirdiği yeni VR prototipi ortaya çıktı. Neredeyse şık bir güneş gözlüğü diyebileceğimiz tasarımı ile oldukça dikkat çekti.

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Facebook’un yeni VR prototipi şık bir güneş gözlüğünü andırıyor!

Son yıllarda birçok büyük teknoloji şirketinin sanal gerçeklik alanında yaptıkları yeni yatırımlara şahit olduk. Bu şirketler içerisinde düzenli olarak prototip ürünleri gösteren Facebook da yer alıyor. Facebook’un sanal gerçeklik alanında çok büyük yatırımlar yaptığını ve düzenli olarak gelişme sağladığını söyleyebiliriz. Facebook’un Reality Lab’deki çalışmalarında daha önce el hareketlerinin takip edilmesi ve VR gözlüklere birden fazla derinlik katmanına odaklanabilen lensler entegre edilmesi gibi olağanüstü yenilikler görmüştük. Yeni tanıtılan VR prototip kulaklık ise yine oldukça yenilikçi özellikler barındırıyor. VR kaskı sıradan bir güneş gözlüğü yapısına çevirebilmek için holografik lensler kullanılmış. Böylece neredeyse sıradan bir güneş gözlüğünden ayırt edilemeyecek bir tasarım elde edilmiş durumda.

Facebook Reality Lab bu gelişmeyi 17 Ağustos’ta gerçekleşecek olan yıllık bilgisayar grafikleri ve teknolojileri fuarı (SIGGRAGPH) etkinliğinden önce duyurmayı tercih etti. Bu bilgilerin ışığında ürünün etkinlikte tanıtılması bekleniyor ancak Facebook araştırma blogu sayesinde VR gözlüğün bazı detayları şimdiden ortaya çıktı.

Facebook’un yeni sanal gerçeklik gözlüğü bizlere neler sunuyor?

Yukarıdaki görselde geleneksel lensler ile yeni holografik lensler arasındaki fark gösterilmekte. Holografik lensler, geleneksel lensler ile benzer bir etki elde etmek için ışığı birkaç kez yansıtmayı sağlayan polarize lensler kullanıyor. Facebook tüm bunlar ile birlikte lensler ile ekran arasındaki boşluğu 9 mm’ye indirmeyi başarmış durumda. Geleneksel yöntemler ile Facebook’un yeni lensini karşılaştırmamız gerekirse gelenekseller için bu mesafe 2.5 cm ile başlayıp 8 cm’lere ulaşmaktadır.

Yeni geliştirilen sanal gerçeklik gözlüğünün artıları bunlar ile sınırlı kalmıyor. Geleneksel lensler oldukça ağırlar ve Oculus Quest 2 gibi yaklaşan VR setleri 450 gram civarında ağırlığa sahipler. Ancak Facebook’un yeni VR gözlüğü sadece 17.8 gram ağırlığa sahip. Tabiki bu lenslerde ağırlığın büyük bir kısmını oluşturan herhangi bir pil veya bilgi işlem bileşeni bulunmuyor. Örneğin 10.000 mAh pil paketi tek başına 270 gram ağırlığa sahip. Yine de bu gelecek nesil olarak nitelendirebileceğimiz VR setler için ağırlık ve büyüklük anlamında büyük kazanımlar bekleyebiliriz. Şu anda holografik lensler 90 derece görüş alanı sunuyor. Geleneksel VR setlerin 100-130 derece görüş açısına sahip olduklarını düşünürsek Facebook VR seti daha az sürükleyici bir deneyim sunacak gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra şu anda gözlük çok daha büyük bir olumsuzluğa sahip. Aşağıda da görebileceğiniz üzere tasarlanan sistem şu anda insan gözüne ancak yeşil ışık iletebiliyor. Facebook’un tam renkli bir prototip çalışması olduğu biliniyor ancak bununla ilgili çok fazla detaya sahip değiliz.