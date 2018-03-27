Facebook’un piyasa değeri 10 günde 75 milyar dolar geriledi!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Cambridge Analytica skandalı, Facebook’un ciddi bir yara almasına sebep oldu. Zira Mark Zuckerberg‘ün özür açıklamaları da fayda etmedi ve şirketin piyasa değeri 75 milyar dolar geriledi.

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Hisse senetleri eridi

Cambridge Analytica skandalının patladığı gün Facebook hissesi 185 dolardı. Bugün ise sadece 159 dolar. Toplamda ise şirketin piyasa değeri 537 milyar dolardan 463 milyar dolara geriledi. Bir başka deyişle şirketin piyasya değeri %13.7 eridi.

Bu arada ABD Federal Ticaret Komisyonu, basında ortaya çıkan haberler sonrası Facebook için soruşturma başlattığını onayladı. Eğer inceleme sonrası Facebook hatalı bulunursa, 40 bin dolardan 2 trilyon dolara kadar değişebilecek bir ceza kesilebilir. Bu arada Mark Zuckerberg de yaşanan olay ile ilgili üzüntüsünü belirtmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde CNN‘de bir programa katılarak özür dileyen CEO, ayrıca tam sayfa gazete ilanı da verdi.