Facebook’un Nefret Söylemi Politikası Kafa Karıştırıcı

Facebook’un içerik moderasyonunu anlatan rehber dokümanlarında yer alan nefret söylemine dair içeriklerin düzenlenişi şüphe uyandırıyor.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi Facebook’un bu politikalarında ki kafa karıştıran maddeleri ortaya çıkardı. Dünyanın en büyük sosyal medya platformunun nefret söylemi ya da rahatsız edici içeriklere yaklaşımı oldukça garip.

Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri direkt olarak göçmenleri hedef yabancı düşmanı içerikler konusunda sosyal medya devini sürekli uyarıyor. Site politikası bir kişiyi ırk, köken, din, ya da cinsel tercihi yönünden hedef alan içerikleri direkt olarak yasaklıyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok.

Ancak konu göçmenlere gelince durum biraz farklılaşıyor. Sitede herhangi bir din mensubu kişilere küfür etmek yasak fakat mültecilerle ilgili küfürler değil. Çünkü mülteciler yarı korumalı kategoride. Bazı durumlarda küfür değil hakaret içerikli sözlerde yasaklanmıyor. Örneğin “mülteciler pis” demek bir problem teşkil etmezken “mülteciler pislik” demek yasak.