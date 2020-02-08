Haber
Facebook’un, Instagram ve Twitter hesapları hacklendi!
Dubai merkezli hacker grubu OurMine, Facebook ve Messenger’ın, Instagram ve Twitter hesaplarını hackledi. Grup hackleme işlemi sonrasında, hesaplarda kendi internet sitelerini ve bazı açıklamaları paylaştı.
Grup özellikle “Bizler OurMine’ız” anlamına gelen “Hi, we are OurMine.” paylaşımlarıyla tabiri caizse gövde gösterisinde bulundu. Ayrıca Facebook platformunun, grubun tabiriyle Twitter’dan bile daha kolay ele geçirilebildiğine dair paylaşımlar yapıldı.
İlginizi çekebilir: Instagram artık en çok etkileşime sahip olduğunuz kişileri gösterecek!
OurMine grubunun siber saldırıyı, siber güvenlik açıklarını göstermek amacıyla yaptığı söylenmekte. Hesaplar şu an geri alınmış durumda ve platformlar bu konuyla ilgili bazı bildirilerde bulundular. Twitter yaptığı açıklamada saldırının, 3. parti bir platform aracılığıyla gerçekleştiğini ve uyarıyı aldıktan sonra hesapların tamamen kilitlendiğini doğruladı.
OurMine geçmişte, şirketlerin ve yüksek seviyede yer alan yöneticilerin hesaplarına saldırmasıyla hafızamızda yer edinen bir grup. Özellikle Twitter kurucusu Jack Dorsey’in ve Google’da CEO görevinde yer alan Sundar Pichai’nin sosyal medya hesaplarını ele geçirmeleriyle biliniyorlar. Grup son olarak, saldırının güvenlik eksikliğini göstermek amacıyla yapıldığını ve bu konuda neler yapılabileceğine dair, platformlara bazı talimatlar veriyor.
Apple
Apple tarafına bir yavaşlatma cezası daha
Apple 2017 yılında ortaya çıkan ve kendisi tarafından da kabul edilen güncelleme vasıtasıyla telefon yavaşlatma konusunda, Fransa tarafından cezalandırıldı. Fransa’nın Sahtekarlığı Önleme, Tüketim ve Rekabet Genel Müdürlüğü (DGCCRF) tarafından 2018‘den beri devam eden soruşturma sonucunda açıklanan karara göre, Apple 25 milyon euro ( yaklaşık 27 milyon dolar) cezaya çarptırıldı. Ayrıca Apple tarafı bir ay süreyle resmi sitesinde konuyla ilgili bir metni yayınlamak zorunda olacak. Karara şuradan, şirketin yayınladığı metne şuradan ulaşılabilir.
Apple ne yapmıştı?
Skandal, kullanıcıların Apple tarafından gönderilen resmi güncellemeleri yüklemelerinin ardından telefonlarında yaşadıkları performans düşüklüğünü fark etmeleriyle ortaya çıktı. Apple ilk olarak IOS 10.2.1 güncellemesiyle bu yönde bir adım atıldığını kabul ederken, bunu yapma amacı olarak eski telefonların pillerindeki zayıflama nedeniyle ani ve kendiliğinden kapanmaların önüne geçme olarak açıkladı. Fakat güncelleme ile telefonların eskisine kıyasla düşük performansla çalışacağı bilgisini gizleyen Apple, güncellemeyi yapan müşterilerine önceki sürüme dönme fırsatı da tanımadı. Tüm bu nedenlerle ilgili Fransız kurumu Apple’a yanıltma ve ihmal suçlarından ceza verdi.
İlginizi çekebilir: Google, Fransa’ya vergi cezası ödeyecek
Yukarıdaki grafikte, ‘iPhone slow’ (iPhone yavaş/ladı) gibi benzeri aramaların pik yaptığı noktaların IOS güncellemelerinin yayınlandığı günle örtüştüğü görülüyor. Bu durum bize ilgili konuda oldukça ilginç bir ipucu sağlıyor.
Apple tarafının açıklamalarının aksine, özellikle iPhone 6, iPhone SE ve iPhone 7 modelleri etkilediği söylenen durum yeni modellerin satışını artırmak için yapılan bir hamle olarak görüldü.
Bu ceza da dahil olmak üzere şirketin verilen cezaları kabul etmesi (daha önce farklı ülkelerde de benzer cezalara çarptırılmıştı) açıklamalarının aksine kullanıcıların şikayetlerinin doğru olduğunu gösteriyor.
Türkiye özelinde ise, özellikle geçen yıl mart aylarında meclis gündemine de araştırma önergesiyle giren konuda herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Bize de ülkemiz tüketicileri olarak uluslararası şirketlerin bu gibi davranışlarına karşı savunmasız mıyız sorusunu sormak kaldı.
Akıllı Telefonlar
iPhone SE 2 duyurusu Mart ortasında yapılacak!
Son birkaç ay içerisinde gördüğümüz bir dizi sızıntı ve spekülasyona göre, 2016‘dan beri beklenen iPhone SE‘nin halefi olan iPhone SE 2 çok yakında duyurulacak. Sızan her bilgi bu yılın ilk çeyreğinde bir noktada çıkacağını söylüyordu. Bugünden itibaren ise artık daha somut bir kaynağımız var. Ancak yine de kesin bir tarih değil.
İlginizi çekebilir: iPhone 6 (16 GB), güvenlik beklentisi ve kullanıcı yorumu (Bedirhan Aydın)
iPhone SE 2 ile ilgili sızıntılar neler?
Önceki söylentilerin çoğu büyük çerçeveler (en azından bugün için) ve Touch ID fiziksel düğmesiyle birlikte geleceğini söylüyordu. iPhone 8 benzeri bir tasarım bekleniyor. Bunun haricinde başka bir kaynak Face ID bulunacağını söyleyip kafaları oldukça karıştırdı. Apple‘ın hangi yolu seçeceğini ise bir aydan biraz daha kısa bir süre içerisinde göreceğiz.
Cihazın tanıtılacağı tarihe kadar ilgili sızıntıları incelemeye devam edeceğiz. iPhone SE 2 ‘nin iPhone 11 serisiyle çıkış yapan A13 Bionic yonga seti ile birlikte geleceği söyleniyor. 3 GB RAM (iPhone 11’den 1 GB daha az) ile kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor. Depolama alanında ise 64 GB veya 128 GB seçeneklerinin olması bekleniyor. Kamera özelliklerinde ise tek bir arka ve ön kamera ile gelebileceği tahmin edilmekte. Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renkleri arasından seçim yapabileceğimiz sızıntısı ise geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Ayrıca bir analiste göre iPhone 9 yani SE 2‘nin çıkış fiyatı 399$ olacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Hindistan’da satış lideri!
Xiaomi, Hindistan‘da satış lideri! Son yıllarda fiyat performans ürünleriyle kullanıcıların gözdelerinden olan Xiaomi, başarısını Hindistan’daki satışlarıyla da gözler önüne serdi.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 ve 10 Pro, 23 Şubat’ta resmen tanıtılıyor!
Xiaomi, Hindistan‘da Samsung‘u geçerek ülkenin 1 numaralı telefon satıcısı olmayı başardı. 43.6 milyona ulaşan yıllık akıllı telefon satışıyla ülke rekoru kıran Xiaomi, tarihinde ilk kez Samsung‘u geçmeyi başardı. 43.6 milyonluk satış miktarı, bir önceki senenin %9.2 fazlası anlamına geliyor. %29‘luk market payını zorlayan Xiaomi için 2019 yılı tam anlamıyla altın bir yıl oldu.
2019 yılı aynı zamanda orta segment olarak adlandırılan, içinde genellikle fiyat-performans ürünlerinin bulunduğu sınıfın satış şampiyonu olduğu sene de oldu. 200-500 dolar aralığındaki bu segmentin satışları önceki seneye göre %55.2 oranında arttı ve tüm satışların %19.3‘ünü oluşturdu. Bu segmentte ise ilk 2 sırayı Vivo ve OnePlus firmaları aldı. Üst segmentte ise 1 numara yine Apple oldu.
2020 yılı için olan tahminlerde ise akıllı telefon pazarında büyük bir gelişme beklenmiyor. Artan satış sonrası hizmet masrafları da bu büyümeyi yavaşlatan etkenlerden biri. 2020 yılında akıllı telefonların pazar paylarındaki değişim olup olmayacağı şimdiden merakla bekleniyor…