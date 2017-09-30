Facebook yeni ve gelişmiş bir hesap kurtarma yöntemi üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sosyal medya servisi Facebook, hali hazırda hesap kurtarma hesap kurtarıp, şifreyi geri almak için telefon numaranızı veya e-posta adresini kullanıyor. Ne var ki Amerikalı teknoloji devi yepyeni bir metot geliştirme niyetinde: Yüz tanıma.

Yüz tanıma mimarisi, en az parmak izi tarayıcısı kadar popüler. Eğer testler olumlu sonuç verirse gelecekte telefonumuza gelecek SMS kodları veya e-postalar ile uğraşmamıza gerek kalmayacak.

Facebook sözcüsü, “Hesap kurtarma işlemi sırasında hesap sahipliğini hızlı ve kolay bir şekilde doğrulamak isteyenler için yeni bir mimariyi test ediyoruz. Bu özellik yalnızca önceden oturum açmakta kullandığınız cihazlarda kullanılacak. Sistemin çok verimli olacağına derinden inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.