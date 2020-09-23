Facebook, yeni seçim bilgi araçlarıyla katılımcı çekmeyi planlıyor

ABD Seçim kampanyasının gündemde olmasıyla birlikte Facebook, Ulusal Seçmen Kayıt Günü kapsamında yeni sivil katılım araçları seti duyurdu. Zaman Akışı’na seçimle ilgili güncel haberleri koyan Oylama Bilgi Merkezi başlatıldı. Yeni Facebook seçim bilgi aracı , çıkartmalar, bilgi aktarımları ve genişletilmiş seçim bilgileri güncellemeleriyle daha fazla kişiyi anketlere katılmaya davet ediyor.

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Uygulama neleri içeriyor?

İlk olarak, Ulusal Seçmen Kayıt Günü’nün bir parçası olarak, Oylama Bilgi Merkezini daha da vurgulayacak olan yeni, özel bir bilgilendirme hamlesi başlatıyor. Daha fazla kullanıcı çekmek için, ‘Oylamaya Kaydolun’ CTA’sı içeriyor. Platform, bugüne kadar yaklaşık 39 milyon kişinin Oylama Bilgi Merkezi‘ni ziyaret ettiğini ve 2,5 milyon kişinin Facebook, Instagram ve Messenger üzerinden oy kullanmak için kayıt yaptırdığını söylüyor. Uygulamanın nihai hedefi, anketlere fazladan 4 milyon kişi katmak, bu istatistiklere göre hedefine ulaşmakta doğru yolda.

Facebook’taki #PledgeToVoteChallenge, kullanıcılarının oy vermeyi planladıklarını göstermelerine ve katılmaları için arkadaşlarını etiketlemelerine olanak sağlarken, Messenger ve Instagram Hikayeleri için yeni çıkartma paketleri de aynı şeyin altını çizecek. Bu tür özellikler geçmişteki gibi etkili olabilir. Örneğin; 2010’da Facebook, tek bir seçim günü Facebook mesajı nedeniyle ABD Kongre seçimlerine yaklaşık 340.000 kişi daha katıldığını bildirdi.

Facebook seçim aracının çabasının etkisi küçünsenmemelidir çünkü milyonlarca potansiyel seçmenin oylama bilgilerini sağlamasına olanak tanıyan genişbir erişime sahip; Twitter ve Snapchat gibi diğer platformlardaki benzer baskılar da seçmen katılımını artırarak daha fazlasını mümkün kılacaktır. Bu bakımdan, Amerikalılar bir sonraki başkan hakkında söz sahibi olacak. Pandemi ile birlikte alışılmadık bir yıln içindeyiz ve oylama süreci de aynı derecede olağandışı olacak, bu nedenle seçmenlerin doğru, güncel bilgilere erişiminin olması çok önemli. Facebook seçim aracı ayrıca kullanıcıları yanlış bilgilerden korumak için çalışıyor, bu da kullanıcıların sandık başına gitmesine gerek kalmadan oy kullanmaları açısından yararlı olabilir.