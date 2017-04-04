Facebook Yeni Bir Haber Kaynağı Bölümünü Test Ediyor

Geçtiğimiz günler de bir çok Facebook kullanıcısı platformun mobil uygulamasının alt kısmında yeni bir roket simgesi ile karşılaştı.

Bazı Facebook kullanıcıları Haber Kaynağı simgesinin yanında roket simgesi ile karşılaştı ve bu simgeye tıkladıklarında yep yeni bir Haber Akışı bölümü ile karşılaştılar. Bu simge kullanıcıların beğendiği sayfaları baz alarak henüz beğenmemiş oldukları sayfalardan yapılan popüler paylaşımların olduğu bir bölüme ait.

Platformun basın sözcüsü yaptığı açıklamada bu durumu doğruladı. Platformda yer alan popüler paylaşımları kullanıcıların beğenilerine göre derleyerek bir araya getiriliyor ve beğenileri bu paylaşımlarla örtüşen kullanıcılara sunuluyor. Son zamanlarda platformun mobil uygulamasında küçük de olsa bir çok arayüz değişikliği gördük ancak bu sefer daha büyük bir şey geliyor gibi gözüküyor.