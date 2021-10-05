Facebook, WhatsApp ve Instagram’a Ne Oldu?

Facebook, Pazartesi günü dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için çalışmayı birkaç saatliğine durdurduktan sonra özür diledi. Şirketin sahibi olduğu WhatsApp ve Instagram da çöktü.

Problem neydi?

Özetle, Facebook’un sistemleri daha geniş internetle konuşmayı bıraktı. Web altyapı firması Cloudflare, “Birileri veri merkezlerindeki kabloları bir anda çekip internet bağlantısını kesmiş gibiydi” dedi.

Facebook’un açıklaması biraz daha teknik oldu. “Veri merkezlerimiz arasındaki ağ trafiğini koordine eden omurga yönlendiricilerindeki yapılandırma değişiklikleri, bu iletişimi kesintiye uğratan sorunlara neden oldu. Bunun basamaklı bir etkisi oldu ve hizmetlerimizi durdurdu.”

Peki, insanlar neden Facebook’a erişemedi?

İnternet yüzbinlerce ağa ayrılıyor. Facebook gibi büyük firmaların otonom sistemler olarak bilinen kendi daha büyük ağları vardır. Facebook’u (veya Instagram/WhatsApp’ı) ziyaret etmek istediğinizde, bilgisayarların ağlarına bağlanmasına izin veren arka uç sistemi, internet için bir tür posta hizmeti olan Border Gateway Protocol’ü (BGP) kullanır.

İnsanları ziyaret etmek istedikleri web sitelerine yönlendirmek için BGP, verilerin seyahat edebileceği mevcut tüm yollara bakar ve en iyi rotayı seçer. Pazartesi günü Facebook aniden sistemin çalışması için gereken bilgileri sağlamayı bıraktı. Bu, hiç kimsenin bilgisayarının Facebook’a veya diğer sitelerine bağlanma yolu olmadığı anlamına geliyordu.

Kesinti nasıl bir etki yarattı?

Bu tür önemli bir rol oynayan firmanın başarısızlığı, dünyanın dört bir yanındaki bireyler ve işletmeler üzerinde zincirleme bir etki yarattı. Kesintileri takip eden Downdetector, dünya çapında yaklaşık 10,6 milyon sorunun rapor edildiğini ve bu şimdiye kadar kaydedilen en büyük sayı olduğunu söyledi.

Birçokları için Facebook’un hizmetlerine erişimi kaybetmek sadece bir rahatsızlıktı. Ancak, müşterilerle iletişim kurmanın başka güvenilir yolları olmayan gelişmekte olan dünyadaki bazı küçük işletmeler için bu ciddi bir sorun olabilir. Benzer şekilde, personelin pandemiden sonra hala uzaktan çalıştığı bazı kuruluşlar, meslektaşlarını iletişim halinde tutmak için artık WhatsApp’a güveniyor.

Bunun olmasına nasıl izin verildi?

Pazartesi günü 16.45 (BST) civarında Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çalışmadığına dair bir haber telaşı başladı. İlk başta, bu, insanların nasıl başa çıkacağına dair olağan şakalara ve Twitter gibi rakiplerin alaylarına neden oldu. Ancak kısa süre sonra bunun daha ciddi bir sorun olduğu ortaya çıktı.

New York Times’ın teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, onarımın bu kadar uzun sürmesinin nedeni, “bu sorunun ne olduğunu anlamaya çalışan insanların, neyin yanlış gittiğini bulmak için binaya fiziksel olarak bile girememesiydi.” Sorunun bir yazılım hatasından mı yoksa basit bir insan hatasından mı kaynaklandığını henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte, komplo teorileri zaten dolaşıyor. Facebook muhbiri birçoğundan sadece biri.

Facebook nasıl tepki verdi?

Facebook’un özrü, oldukça utanç verici bir şekilde, rakip ağ Twitter’da yayınlandı.

Facebook

Araştırma şirketi Forrester’ın analisti Mike Proulx, olayın Facebook’un son yıllarda birçok teknik operasyonunu bir araya getirme şekliyle ilgili soruları gündeme getirdiğini söylüyor. Onları daha verimli hale getirdiğini söylüyor ancak bir şey ters giderse “eski tarz Noel ışıkları gibi biri sönünce hepsinin sönmesi gibi basamaklı bir etki” olabileceği anlamına geliyor.

Facebook daha önce kesintiler yaşadı, ancak bunlar genellikle bir saat içinde düzeltildi. Bunun gibi daha uzun ve daha yıkıcı bir elektrik kesintisi, dünyadaki iletişimin çoğunun Silikon Vadisi’nde yoğunlaşması sorununu gösteriyor. Bu da internetin işleyişinin sadece birkaç büyük şirketin elinde olması gerekip gerekmediği sorularını gündeme getiriyor.

Facebook ne kadar para kaybetti?

Belki de Facebook’un kendisi için en büyük sorun, geliri ve hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisi olacaktır. Kesinti, reklamların platformlarında altı saatten fazla sunulmadığı anlamına geliyordu. Bazılarına göre bu, Zuckerberg’ün kişisel servetinden 6 milyar doları silerek hisseleri yaklaşık %5 düşürebilirdi. Diğerleri, şirketin gelir kaybının 60 milyon dolardan fazla olabileceğini tahmin ediyor.

Ve Facebook’un itibarına yapılan bu darbe zor bir zamanda geliyor.

Birçok dâhili belgeyi sızdırmaktan sorumlu bir muhbir, bugün ABD Senatosu’ndaki bir duruşmada kürsüye çıkıyor. Ayrıca, yanlış bilgilendirme, nefret söylemi ve kullanıcı verilerini işleme gibi konulara uygun şekilde yanıt verip vermediğini veya -muhbirin dediği gibi- “büyümeyi güvenliğin üstünde mi tuttuğunu” sorgulayan dünya çapındaki düzenleyiciler tarafından da inceleniyor.

Artık teknik yetenekleri de söz konusu.