Frances Haugen: Facebook Muhbiri Kimliğini İfşa Etti!

Bir dizi bomba sızıntıdan sorumlu eski bir Facebook muhbiri kimliğini açıkladı. Facebook’ta sivil bütünlük ekibinde ürün müdürü olarak çalışan 37 yaşındaki Frances Haugen, pazar günü CBS ile röportaj yaptı. Sızdırdığı belgelerin, Facebook’un defalarca “güvenliğe karşı büyümeye” öncelik verdiğini kanıtladığını söyledi.

Facebook, sızıntıların yanıltıcı olduğunu ve şirket tarafından yürütülen olumlu araştırmaları örtbas ettiğini söyledi.

CBS’in 60 Dakika programında yapılan röportajda Haugen, şirketten bıktıktan sonra bu yılın başlarında Facebook’tan ayrıldığını söyledi. Ayrılmadan önce bir dizi dâhili not ve belgeyi kopyaladı. Bu belgeleri ve materyalleri (bazen Facebook Dosyaları olarak anılır) son üç haftadır gruplar halinde yayınlayan Wall Street Journal ile paylaştı.

Sızıntılar, ünlülerin, politikacıların ve yüksek profilli Facebook kullanıcılarının şirket tarafından farklı muamele gördüğünü gösteren belgeleri içeriyordu. Ayrıca, denetim politikalarının (XCheck) bu tür hesaplara farklı şekilde uygulandığını veya hiç uygulanmadığını ortaya çıkardı.

Başka bir sızıntı, Facebook’un da kendi hissedarlarından oluşan bir grup tarafından karmaşık bir dava ile karşı karşıya olduğunu gösterdi. Grup, diğer şeylerin yanı sıra, Facebook’un Cambridge Analytica veri skandalını çözmek için ABD Federal Ticaret Komisyonu’na yaptığı 5 milyar dolarlık ödemenin çok yüksek olduğunu çünkü Mark Zuckerberg’ü kişisel sorumluluktan korumak için tasarlandığını iddia ediyor.

Ancak ABD’li politikacıları özellikle endişelendiren Instagram hakkındaki iddialar.

Araştırma sonuçlarını paylaşmadı

Facebook’un (Instagram’ın sahibi) yaptığı dâhili araştırma, Instagram’ın gençlerin ruh sağlığını etkilediğini buldu. Ancak platformun birçok genç için “toxic” bir yer olduğu öne sürüldüğünde bulgularını paylaşmadı. Wall Street Journal tarafından bildirilen slaytlara göre, ankete katılan genç kızların %32’si vücutları hakkında kötü hissettiklerinde Instagram’ın kendilerini daha kötü hissettirdiğini söyledi.

Frances Haugen, salı günü bir Senato alt komitesi önünde, şirketin Instagram’ın genç kullanıcıların zihinsel sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin araştırması hakkında “Çevrimiçi Çocukları Koruma” başlıklı bir duruşmada ifade verecek.

Geçen hafta, bir Facebook yöneticisi ABD’li senatörlere, sızıntıların platformun gençler üzerindeki olumlu etkisini vurgulamakta başarısız olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, Haugen, eski işvereni hakkındaki değerlendirmesinde suçu eskiden çalıştığı şirkete yükledi. “Halk için neyin iyi olduğu ile Facebook için neyin iyi olduğu arasında çıkar çatışmaları vardı” dedi. “Facebook tekrar tekrar daha fazla para kazanmak gibi kendi çıkarları için optimize etmeyi seçti.”

Facebook, güvenlik için önemli miktarda para harcadığını söyleyerek bu iddiayı şiddetle reddetti. Facebook’un politika iletişimi direktörü Lena Pietsch, “Geri bildirime göz yumduğumuzu söylemek, Facebook’ta güvenlik üzerinde çalışan 40.000 kişi ve 2016’dan bu yana 13 milyar dolarlık yatırımımız dâhil olmak üzere bu yatırımları görmezden gelmek demek” dedi.

Haugen, ocak ayındaki ölümcül Capitol Hill isyanlarından da bahsetti ve Facebook’un şiddeti körüklediğini iddia etti. Facebook’un ABD seçimleri sırasında yanlış bilgileri azaltmak için güvenlik sistemlerini geçici olarak açtığını söyledi. “Seçim biter bitmez onları geri kapattılar veya büyümeye güvenlikten daha fazla öncelik vermek için ayarları daha önce olduğu gibi değiştirdiler ve bu gerçekten demokrasiye ihanet gibi geliyor.”

CNN’de konuşan Küresel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, ayaklanmalardan Facebook’un sorumlu olduğunu öne sürmenin gülünç olduğunu söyledi. “Bence Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siyasi kutuplaşma sorunları için teknolojik veya teknik bir açıklama olması gerektiğini varsaymak insanlara yanlış bir rahatlık veriyor” dedi.