Facebook Tizen işletim sistemine yönelik desteğini sonlandırdı

Microsoft, Windows 10 işletim sistemine entegre edeceği bir ekran kaydetme ve video düzenleme uygulaması üzerinde çalışıyor.

Microsoft, büyük bir eksiği daha tamamlıyor

Windows 10 işletim sistemi 2015 yılından bu yana hayatımızda ve Microsoft tarafından her an geliştirilmeye devam ediyor. İşletim sistemi genel anlamda her çeşit kullanıma cevap veriyor olsa da, bazı eksikleri yok değil. Bu eksiklerden biri daha Microsoft tarafından Windows 10 işletim sistemine entegre edilecek. Ekran kaydetme ve düzenleme uygulaması çok yakında Windows 10 işletim sistemi ile birlikte kullanıcılara sunulmuş olacak.

Aslında söz konusu özellik Xbox oyun çubuğunda mevcut fakat yalnızca oyunların görüntüsünü kaydedebilme kabiliyetine sahip. Yeni ekran kayıt aracı ile birlikte, Windows 10 üzerinde yaptığımız her işlemin görüntüsü kaydedilebilir ve üzerinde düzenlemeler yapılabilir olacak. Ayrıca hareketli resimler (GIF) de oluşturabileceğiz fakat çektiğimiz videoları GIF formatına dönüştüremeyeceğiz.

Uygulamanın kullanımı ise oldukça basit olacak; ‘Windows + Shift + R’ komutu ile kolayca çalıştırılabilecek. Söz konusu aracın profesyonel bir kullanımdan çok, genel kullanıma hitap edeceğini de belirtelim.

2021 yılında işletim sistemine entegre edilecek

Araç henüz geliştirilme aşamasında. 2020 yılı içerisinde Windows 10 işletim sistemine entegre edilmesi beklenmiyor. Söz konusu aracı 2021 yılı içerisinde kullanıyor olacağız.