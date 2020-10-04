Facebook Tizen işletim sistemine yönelik desteğini sonlandırdı

Facebook, bünyesinde barındırdığı WhatsApp, Messenger ve Instagram uygulamaları için de geçerli olmak üzere Tizen işletim sistemine yönelik desteğini resmi olarak sonlandırdı. Tizen’li bir cihazınız varsa, söz konusu uygulamaları artık indiremeyecek ve kullanamayacaksınız.

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Android ve iOS kadar popüler olmasa da bir zamanlar çoğu telefonda kendine yer edinmeyi başaran Tizen işletim sistemine yeni bir darbe Facebook kanadından geldi. Sosyal medya devi, kendisine ait tüm sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını Tizen’den kaldırdı. Buna WhatsApp ve Instagram da dahil. Üstelik söz konusu uygulamalar bu işletim sisteminin yer aldığı telefonlarda hiç çalışmayacak.

Facebook uygulamaları Tizen işletim sisteminden kaldırıldı

Örneğin Tizen’li bir akıllı telefonda WhatsApp kullanan kişileri, uygulamayı açtıktan sonra App No Longer Available (Uygulama artık kullanılamıyor) hatası karşılıyor. Öte yandan Tizen kullanıcılarından Facebook’un aldığı bu karara çok büyük tepkiler de gelmeye devam ediyor.

Aslında Tizen bahsettiğimiz gibi Android ve iOS kadar -hatta hiç- kullanılan bir işletim sistemi değil. Türkiye ve diğer ülkelerde en azından böyle; ancak özellikle Hindistan ve Bangladeş pazarında hatırı sayılır derecede kullanıcı kitlesi bulunuyor. Ayrıca istatistiklere göre Facebook bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, Tizen mağazasındaki en popüler mesajlaşma uygulamasıydı.

Bu bağlamda kullanıcıların WhatsApp’a ihtiyaç duyduğunu düşünürsek, böylesine yoğun tepkiler gelmesi çok normal. Yalnız Facebook muhtemelen gelen tepkileri göz ardı edecek ve uygulamalarını Tizen’e yeniden getirmeyecek.