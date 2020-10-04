İşletim Sistemleri
Facebook Tizen işletim sistemine yönelik desteğini sonlandırdı
Facebook, bünyesinde barındırdığı WhatsApp, Messenger ve Instagram uygulamaları için de geçerli olmak üzere Tizen işletim sistemine yönelik desteğini resmi olarak sonlandırdı. Tizen’li bir cihazınız varsa, söz konusu uygulamaları artık indiremeyecek ve kullanamayacaksınız.
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Android ve iOS kadar popüler olmasa da bir zamanlar çoğu telefonda kendine yer edinmeyi başaran Tizen işletim sistemine yeni bir darbe Facebook kanadından geldi. Sosyal medya devi, kendisine ait tüm sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını Tizen’den kaldırdı. Buna WhatsApp ve Instagram da dahil. Üstelik söz konusu uygulamalar bu işletim sisteminin yer aldığı telefonlarda hiç çalışmayacak.
Facebook uygulamaları Tizen işletim sisteminden kaldırıldı
Örneğin Tizen’li bir akıllı telefonda WhatsApp kullanan kişileri, uygulamayı açtıktan sonra App No Longer Available (Uygulama artık kullanılamıyor) hatası karşılıyor. Öte yandan Tizen kullanıcılarından Facebook’un aldığı bu karara çok büyük tepkiler de gelmeye devam ediyor.
Aslında Tizen bahsettiğimiz gibi Android ve iOS kadar -hatta hiç- kullanılan bir işletim sistemi değil. Türkiye ve diğer ülkelerde en azından böyle; ancak özellikle Hindistan ve Bangladeş pazarında hatırı sayılır derecede kullanıcı kitlesi bulunuyor. Ayrıca istatistiklere göre Facebook bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, Tizen mağazasındaki en popüler mesajlaşma uygulamasıydı.
Bu bağlamda kullanıcıların WhatsApp’a ihtiyaç duyduğunu düşünürsek, böylesine yoğun tepkiler gelmesi çok normal. Yalnız Facebook muhtemelen gelen tepkileri göz ardı edecek ve uygulamalarını Tizen’e yeniden getirmeyecek.
Haber
Microsoft, Windows 10 için ekran kayıt aracı hazırlıyor
Microsoft, Windows 10 işletim sistemine entegre edeceği bir ekran kaydetme ve video düzenleme uygulaması üzerinde çalışıyor.
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Microsoft, büyük bir eksiği daha tamamlıyor
Windows 10 işletim sistemi 2015 yılından bu yana hayatımızda ve Microsoft tarafından her an geliştirilmeye devam ediyor. İşletim sistemi genel anlamda her çeşit kullanıma cevap veriyor olsa da, bazı eksikleri yok değil. Bu eksiklerden biri daha Microsoft tarafından Windows 10 işletim sistemine entegre edilecek. Ekran kaydetme ve düzenleme uygulaması çok yakında Windows 10 işletim sistemi ile birlikte kullanıcılara sunulmuş olacak.
Aslında söz konusu özellik Xbox oyun çubuğunda mevcut fakat yalnızca oyunların görüntüsünü kaydedebilme kabiliyetine sahip. Yeni ekran kayıt aracı ile birlikte, Windows 10 üzerinde yaptığımız her işlemin görüntüsü kaydedilebilir ve üzerinde düzenlemeler yapılabilir olacak. Ayrıca hareketli resimler (GIF) de oluşturabileceğiz fakat çektiğimiz videoları GIF formatına dönüştüremeyeceğiz.
Uygulamanın kullanımı ise oldukça basit olacak; ‘Windows + Shift + R’ komutu ile kolayca çalıştırılabilecek. Söz konusu aracın profesyonel bir kullanımdan çok, genel kullanıma hitap edeceğini de belirtelim.
2021 yılında işletim sistemine entegre edilecek
Araç henüz geliştirilme aşamasında. 2020 yılı içerisinde Windows 10 işletim sistemine entegre edilmesi beklenmiyor. Söz konusu aracı 2021 yılı içerisinde kullanıyor olacağız.
Haber
Windows 10 yakında sabit disk sağlığını gösterecek
Bilgisayar kullanıcılarının büyük bir bölümü sabit disk sağlığına önem vermezken, kişisel verilerimizi depoladığımız bu disklerin aslında ne kadar önem arz ettiği sonucu ortaya çıkıyor. Disk sağlığını kontrol edebilen çok sayıda üçüncü parti program mevcut fakat Microsoft bizi bu dertten kurtaracak gibi görünüyor. Yakında Windows 10’a entegre edilmesi muhtemel olan bir araç sayesinde, depolama birimlerinin sağlığı direkt olarak izlenebilecek.
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Windows 10, sabit disk bozulmadan önce uyarı verecek
Söz konusu haber, ‘Windows 10 Insider Preview Build 20226’ duyurusundan hemen sonra Windows blog’larında paylaşıldı. ‘20226’ yapısı ile birlikte gelen özelliklerden birisi de disk izleme aracı oldu. Sabit diskler arızalanmadan önce bazı belirtiler gösteriyorlar fakat bunu birçok kişi fark edemiyor. Disk izleme aracı ile birlikte, depolama biriminde bir şeyler ters gittiğinde, Windows 10 direkt olarak uyarı sağlıyor olacak. İşletim sistemi, uyarı ile birlikte bir tavsiyede de bulunacak: “Verilerinizi yedekleyin!”
‘Ayarlar > Sistem > Disk birimlerini yönetin’ yolunu takip ederek, söz konusu özelliğe erişilebilecek. Windows 10 kullanıcıları üçüncü parti uygulamalarla uğraşmak zorunda kalmadan, verilerinin kaybolmaması adına işletim sistemi tarafından uyarılmış olacak. Bir kullanıcı, sabit disklerin bir kullanım ömürlerinin olduğunu bilmese bile, yeni güncellemeyle birlikte bu durumun önemsiz bir hal alacağı aşikar.
Güncelleme başka neler sunuyor?
‘20226’ yapısı ile birlikte, Windows 10’da bulunan ‘Telefonunuz’ uygulamasına da bazı yenilikler geliyor. Uygulama, birden fazla cihaz eklenmesi açısından çeşitli zorluklar yaşatıyordu. Son güncelleme ile birlikte; yeni bir cihaz eklemek, eski bir cihazı kaldırmak veya cihazlar arasında geçiş yapmak kolaylaşacak. Listedeki tüm cihazların mevcut duvar kağıtları gösterilerek, kolay tanımlama sağlanıyor olacak.
Insider versiyonunda bulunan tüm bu özelliklerin kararlı sürüme entegre edilerek dağıtılması bekleniyor. Kullanıcı verilerinin korunması adına önemli bir güncelleme olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Genel
Windows XP kaynak kodlarının sızdırıldığı iddia ediliyor
Windows XP SP1 başta olmak üzere, eski Windows sürümlerine ait kaynak kodlarının çevrimiçi olarak olarak sızdırıldığı iddia ediliyor. Sızıntıyı yapan kişi, son iki ayını Windows sürümlerinin kaynak kodlarını koleksiyon yapmakla geçirdiğini belirtiyor. 43 GB boyutundaki koleksiyon, 4chan adlı forum sitesinde paylaşıldı.
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Koleksiyon, Bill Gates ile ilgili komplo teorilerini de içeriyor
Windows XP ve Windows Server 2003’ün yanı sıra, sistemin daha eski sürümlerinin de kaynak kodlarını içeren koleksiyonda başlıca göze çarpanlar şu şekilde;
♦ MS DOS 3.30
♦ MS DOS 6.0
♦ Windows 2000
♦ Windows CE 3
♦ Windows CE 4
♦ Windows CE 5
♦ Windows Embedded 7
♦ Windows Embedded CE
♦ Windows NT 3.5
♦ Windows NT 4
Koleksiyon içeriğinde Bill Gates hakkında komplo teorileri içeren videoların da bulunduğu iddia ediliyor. Koleksiyon içeriğindeki en önemli kısım; 2.9 GB boyutundaki arşivlenmiş bir klasör ve bu klasörün içerisinde bulunan Windows XP ve Windows Server 2003’e ait olduğu iddia edilen kaynak kodları. Sızıntıyı yapan kişi, söz konusu kaynak kodlarının yıllardır bilgisayar korsanları arasında paylaşıldığını belirtiyor.
Kaynak kodlarını inceleyen uzmanlar, bunun gerçek kaynak kodları olup-olmadığını anlamanın imkansız olduğunu belirtiyorlar. Kaynak kodlarının gerçekliği ile ilgili Microsoft ile iletişime geçilse de, şirket tarafından herhangi bir geri dönüş sağlanmış değil.
Bu bir güvenlik sorunu teşkil ediyor mu?
Windows XP piyasaya sürüleli neredeyse 20 yıl oldu. Eğer sızdırılan kodlar, halihazırda kullanmakta olduğumuz modern Windows versiyonlarında da kullanıyorsa, bunun bir güvenlik sorunu oluşturduğu aşikar. Windows XP kaynak kodunda istismar edilebilir hatalar bulunursa ve söz konusu kaynak kodları halihazırda Windows 10’da da kullanılıyorsa, bilgisayar korsanları işletim sisteminin modern sürümündeki bu hataları kullanabilirler.
Kaynak kodu nedir?
Kaynak kodu; bir yazılımın işlenip makine diline çevrilmeden önce, insanların okuyabileceği ve üzerinde çalışabileceği programlama diliyle yazılmış hali. Kaynak koduna sahip olmak, Windows işletim sisteminin iç işleyişine ayrıntılı bir göz atmayı sağlıyor.
Bu sızıntı, Windows tarihine göz atmak isteyen kişiler için önemli bir kaynak oluşturabilir. Ancak söz konusu arşivi indirmenin büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu söylemekte fayda var.