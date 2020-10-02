Facebook, Netflix Belgeseli ‘Sosyal İkilem’e cevap verdi!

Facebook bugün, sosyal medya platformlarının giderek daha bölücü ve tehlikeli hale geldiği yollara genel bir bakış sağlamayı amaçlayan yeni Netflix belgeseli ‘The Social Dilemma’ da yapılan iddialara pek de alışılmadık bir şekilde cevap verdi. The Social Dilemma‘nın çoğu eleştirisi, belgeselin bazı geçerli ve önemli noktaları ortaya koymasına rağmen, en nihayetinde ana mesajını sulandıran sansasyonel bir tutumu var. Sosyal medya kullanıcıları genellikle bu tür eleştirilerin ve iddiaların çoğuna güveniyor, ancak birçok kullanıcının belgeseli izledikten sonra Facebook ve Instagram hesaplarını silmeyi düşündüğü raporlarla, şirket bir cevap oluşturma ihtiyacı hissetmiş olmalı.

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Facebook yanıtları ne şekilde?

Beklendiği üzere şirket şu açıklamalarda bulundu; Sosyal medya bağımlılığı hakkında, şirketimiz anlamlı sosyal etkileşimlere öncelik veriyor. Ürün olarak insanlara bilgilerinizi satmıyoruz. Veri kullanımı hakkında ise, filmin önerdiğine rağmen, işletmelerin bize insanlar hakkında hassas veriler göndermesini yasaklayan politikalarımız var. İnsanların Facebook’ta gördüğü içeriğin çoğunluğu kutuplaştırıcı ve hatta politik değil. Yanlış bilgilendirme hakkında ise, yanlış bilginin platformumuzda büyümesine izin verdiğimiz veya bu içerikten bir şekilde faydalandığımız fikri yanlıştır.

Şaşırtıcı olan platformun savunması değil, bir cevap verme ihtiyacı hissetmesidir. Facebook’tan gelen resmi bir yanıt yangına yalnızca daha fazla yakıt katacak ve daha fazla insanı belgesele bakmaya yönlendirecek. Facebook zaman zaman bazı tartışmalı konulara ve konulara göz yumarken, çeşitli deneyler, kullanıcıların algoritmik öneriler ve seçici yoluyla gerçekten politik olarak daha uyumlu hale gelebileceğini göstermiştir.