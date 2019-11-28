Facebook Viewpoints: Anket yap para kazan!

Facebook, son zamanlarda veri skandalları ile karşımıza çıkıyorken, şimdi de yeni bir anket programı ile gündeme oturmuş durumda.

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Facebook tarafından geliştirilen uygulama, kullanıcılara yaptıkları anketlerle para kazandırmaya hazırlanıyor. Facebook Viewpoints‘e katıldıktan sonra ad, e-posta adresi, ikamet ettiğiniz ülke, doğum tarihi ve cinsiyet gibi bilgileri girmeniz gerekiyor. Eğer Facebook abonesi iseniz bu bilgileri girmeden bu adımı atlayabiliyorsunuz.

Facebook Viewpoints‘de kullanıcılar yaptıkları anketlere göre puan toplayabiliyorlar. Yaklaşık 1000 puan, 5 dolar gibi fiyata denk geliyor. Facebook kullanıcılarına her 5 dolarda bir ödeme yapacak. Ayrıca bu uygulamadan alınan veriler, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın geliştirilmesinde kullanılacak.