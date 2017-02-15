Facebook Videolarda Ufak Bir Değişiklik Yapacağını Açıkladı

Facebook, platformda yer alan video ayarlarında küçük bir değişikliğe gittiğini açıkladı ve bununla beraber videolar otomatik olarak sesli oynatılacak.

Artık telefonunuz sessizde değilse Facebook’ta gördüğünüz videolar otomatik olarak sesli çalmaya başlayacak. Videoların otomatik oynatılması özelliği 2016 yılının Ağustos ayında gelmişti ancak bu özellikte videolar varsayılan olarak sessiz başlıyordu. Kullanıcılar videoyu izlemek isterlerse sesi açıyorlardı.

Yapılan açıklamaya göre bu videolar Apple Music veya Spotify gibi müzik servisleri kullanılırken müziği kesmeyecek. Şirketin yöneticilerinden olan Dan Rose yaptığı açıklamada sadece küçük bir değişiklik yaptıklarını ancak bu değişiklik ile beraber kullanıcıları esir almayacaklarını ve onların müzik keyfini bölmeyeceklerini dile getirdi.

Bu özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar Ayarlar menüsünden kapatabilecekler. Böylelikle derste sosyal medya platformunda gezen öğrenciler için herhangi bir problem yaşamayacaklar. Şirket platformunu hem kaydedilmiş hem de canlı yayınlanan bir video merkezine çevirmeyi amaçlıyor. Bu doğrulta da önemli değişiklikler yapıyor.