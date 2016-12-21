Facebook Uygulamalara Şifresiz Giriş Yapmanın Önünü Açıyor

Facebook’un yayınladığı yeni geliştirici aracı Android uygulamalarına çift adımlı güvenlik gerektirmeden giriş yapmanın önünü açıyor.

Facebook tarafından yayınlanan Login Account Kit bu yılın Nisan ayında duyurulmuştu. Bu geliştirici kitiyle beraber SMS ile gelen şifreli güvenlik adımına gerek kalmayacak. Bu düzenli bir bağlantıya sahip olmayan akıllı telefon kullanıcıları için geliştiriliyor.

Account Kit ana uygulamadan ayrı olarak çalışıyor. Çift adımlı doğrulama isteyen uygulamalar cep telefonuna SMS ile bir şifre gönderiyor ve bu şifreyle giriş yapılmasını istiyor. Instant Verification adı verilen özellik sayesinde giriş yapılmak istenen uygulama cep telefonu numaranızı sosyal medya hesabınızda bulunan cep telefonu numarasını karşılaştırıyor. Eğer iki numara uyuşuyorsa o zaman giriş işlemi SMS’e gerek kalmaksızın gerçekleştiriliyor. Bu özelliği şimdilik Familonet, Ingresse, Fynd, YeeCall ve Saavn isimli uygulamalar destekliyor.