Facebook ve Universal Music Arasında Dev Lisans Anlaşması!

Sosyal ağlarında kullanılan içerikleri adına telif sorunlarını çözmek için Facebook ve Universal Music arasında Facebook, Instagram ve Oculus platformlarını kapsayan lisans anlaşması yapıldı.

Sosyal medyada içerik üretenlerin en büyük derdi lisans sorunları olmuştur. Özellikle video paylaşımlarında kullanılan müziklerden doğan lisansa takılan içerik üreticileri için YouTube tarafında açık lisansa sahip katalog paylaşılıyor. Böylece kullanıcılar yüzlerce açık lisanslı müziği rahatça kullanabiliyor.

Bunun bir benzerini ise Facebook, Instagram ve Oculus için yapmak isteyen Facebook, Universal Music ile dev bir anlaşma imzaladı. Bu yapılan iş birliği kapsamında kullanıcılar telifli müzikleri kendi oluşturdukları içeriklerinde serbestçe kullanabilecek. Ayrıca Facebook da kendi ekosisteminde müzik tabanlı ürünler sunabilecek. Böylece Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Oculus, Facebook Watch gibi birçok farklı hizmetde Universal Music’e ait lisanslı