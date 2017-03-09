Facebook bugün yapay zeka eğitim sistemlerinde kullandığı Big Sur serisi sunucuların yerine iki kat daha hızlı olan Big Basin modelini tanıttı.

Facebook’un Nvidia GPU’ya sahip yeni sunucuları yapay zeka yazılımlarının eğitim yapabileceği büyük bir alan oluşturmak amacıyla birbirine bağlanıyor. Yüz tanıma sistemleri, anlık çeviri sistemleri, fotoğraf ya da video içeriği tarayıcılar gelişmelerini burada kaydediyor.

Big Basin yapay zekaların çalışabilmesi için Big Sur’a göre %30 daha büyük alan sağlıyor. Ayrıca standart nöral ağ modellerine göre ise iki kat daha hızlı. Şirket bu sunucuları yakında genel kullanıma açmayı planlıyor. Open Compute Project kpsamında veri merkezi donanımları ve yazılımları diğer katılımcılarla paylaşılabiliyor.

Yapay zeka geliştirmelerine en fazla yatırım yapan şirketlerden birisi olan sosyal medya devi daha gelişmiş yapay zekalar için şu anki yapay zeka teknolojisinin limitlerini zorluyor. Şirketin yapay zekaya en çok yatırım yaptığı noktalar arasında canlı yayın ve tüketici merkezli yapay zekalar. Facebook’a giriş yaptığınızdan itibaren geliştirilmekte olan bir yapay zekayı kullanmaya başlıyorsunuz.