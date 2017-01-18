Facebook Sanal Gerçekliğe 3 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg geleceğin platformu olarak sanal gerçekliği görüyor ve şirketinin bu alanda lider pozisyonda olmasını istiyor.

Amaç ise önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde sanal gerçeklik teknolojisini Facebook aracılığıyla kitlelere yaymak. Gerçi bu aralar Zuckerberg, şirketin VR kolu Oculus’a 2014 yılının Mart ayında açılan 2 milyar dolarlık telif hakkı davasıyla oldukça meşgul. ZeniMax’in Oculus’a açtığı davada eski ZeniMax çalışanı ve şimdiki Oculus CTO’su John Carmack sanal gerçekliği hayata geçiren önemli teknolojileri yanında götürmekle suçlanıyor.

Zuckerberg mahkemede sanal gerçeklik teknolojisine şirketinin 3 milyar dolardan fazla yatırım yaparak önümüzdeki on yıl içerisinde bu teknolojiyi kitlelere ulaştıracağını açıkladı. Zuckerberg şimdiden sanal gerçekliğe önemli yatırımlar yapıyor. Oculus ile yapılan pazarlıklarda kapı 4 milyar dolardan açılmış ve 2 milyar dolarda anlaşılmıştı. Ayrıca 700 milyon dolarlık çalışan giderleri ödenmiş ve geliştirilmiş teknolojileri için de 300 milyon dolar verilmişti. Tüm bu gelişmeler Facebook’un ve Mark Zuckerberg’ün sanal gerçeklik endüstrisinde önemli bir yerde olmak istediğini gösteriyor.