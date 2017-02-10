Facebook, MTV’nin Üst Düzey Yöneticisini Bünyesine Kattı

Facebook neredeyse bir seneden uzun süredir video içerikleri platformun merkezine oturtmak için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Facebook, Apple TV gibi televizyon kutularına özel bir uygulama geliştirmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda da MTV’nin başkan yardımcısı Mina Lefevre’yi bünyesine kattı. Lefevre bu durumu kendi sayfasından bir gönderiyle duyurdu.

MTV’de başkan yardımcılığı yapan Lefevre aynı zamanda senaryolu program içeriklerini yönetiyordu. MTV’de yer alan Faking It, Awkward, Finding Carter, Scream, Teen Wolf, Nicole Byer, Mary + Jane, Sweet/Vicious ve The Shannara Chronicles gibi başarılı programlar Lefevre’nin yönetimi altındayken çıktı.

Sosyal medya devi de böyle senaryolu ya da senaryosuz içerikler geliştirmek istiyor. Lefevre ünlü CollegeHumor’un kurucularından olan Ricky Van Veen ile birlikte çalışacak. Van Veen geçen sene şirkete katılmış ve global yaratıcı strateji bölümünün başına geçmişti.

Facebook’un aylık neredeyse 2 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor ve şirket bünyesindeki içeriği paraya çevirmek istiyor. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de artık Haber Akışı bölümünde reklam koyacak bir yer kalmamış olması. Apple TV gibi platformlara içerikler üreterek buralardan reklam gelirleri elde edilmesi amaçlanıyor.