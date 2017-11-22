Facebook Messenger’da 4K Fotoğraf Dönemi!

Facebook, Messenger uygulamasının fotoğraf kalitesini artırdığını açıkladı. Artık 4K fotoğraf paylaşımını destekleyen Messenger ile fotoğraflarınızı kusursuz biçimde paylaşabileceksiniz.

Messenger, WhatsApp, Snapchat ve Skype gibi mesajlaşma uygulamaları ile akıllı telefonlar kullanıcıları sadece sms ve mms attığımız dönemlerden görüntü, kişi, çeşitli dosya paylaşımları ve sesli-görüntülü konuşma özellikleri derken hayatımıza iyice girmiş bulunmakta.

4K ile kusursuz fotoğraflar

Facebook, bugün yaptığı açıklama ile “Messenger kullanıcılarının yüksek kaliteli fotoğraf paylaşım istediklerini biliyoruz. Ayrıca Messenger aracılığıyla ayda 17 milyardan fazla fotoğraf paylaşımı yapılmakta. Biz kullanıcıların daha kaliteli ve daha iyi bir iletişim içerisinde olmasını sağlıyoruz.

Daha kaliteli iletişim için 4K fotoğraf desteği ile kullanıcıların 4,096 x 4,096 yani yaklaşık 16 megapixel çözünürlükte paylaşımı yapabileceklerini belirtti. Yeni sıkıştırma algoritması ile fotoğraflarda kaliteden çok az ödün verilerek fotoğraf boyutu düşük tutulabilecek.

Messenger’ın bu özelliği henüz tüm ülkeler için yayınlanmamış olmakla beraber Facebook, Birleşmiş Milletler, Kanada, Fransa, Avusturalya, İngiltere, Singapur, Çin, Japonya ve Güney Kore için bugün, kalan ülkeler içinse önümüzdeki haftalarda güncellemenin yapılacağını belirtti.