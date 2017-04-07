Facebook Messenger’a Yapay Zeka Destekli Asistan Geldi

Sosyal medya devi Facebook, Messenger uygulaması için geliştirdiği yapay zeka destekli asistanı M’yi yayınladı. Ayrıntılar haberimizde…

Son zamanlarda adını olumlu veya olumsuz birçok yenilikle andığımız Facebook, adını yine unutturmadı. Mesajlaşma uygulaması Messenger için yaptığı son yenilik ise yapay zeka destekli bir yardımcı asistan. Temel haliyle insanların iletişim biçimini zenginleştirmek ve konuşma sırasında alakalı içerik önerme gibi eylemleri gerçekleştirebiliyor.

Peki, Facebook’un bu ilginç asistanı bize neler sunuyor? İlk olarak uygun zamanı anlayıp “Teşekkürler, Görüşürüz” gibi ifadeleri eğlenceli etikler paylaşabiliyor. Mesajlaşmanızdan ödeme yapılacağı durumu anlayıp size para gönderme veya alma seçenekleri sunabiliyor. Konuştuğunuz kişiyle bir araya gelme durumuzu anlayıp size plan yapma koordinatörlüğü sağlıyor. Grup sohbetlerinde kararsızlığı anlayıp anket yapma önerisi sunabiliyor. Ayrıca konumuzu paylaşma ve bir yere gitme isteğinizi anlayıp size Uber gibi servisler aracılığıyla uygun önerilerde bulunabiliyor. Şimdilik bunlarla sınırlı olan özellikler için şirket, bunların henüz başlangıç olduğuna özellikle vurgu yapıyor.

Facebook’un açıklamasına göre bir yıldır bazı kullanıcıların kullanımında olan M, bu sürede kendini çok geliştirmiş ve tamamen otomatik öneriler verebilecek hale gelmiş. Özellikle son aylarda çok iyi dönütler aldığını belirten Facebook, uygulamanın final sürümünü tüm ABD kullanıcılarına sunmuş. Diğer ülkeler içinde yayınlayacağını bildiren Facebook, bu konuyla ilgili herhangi bir tarih vermiş değil.

Bu ilginç asistanın neler yapabileceği teoride çok iyi görünse bile pratikte nasıl olacağı merak konusu.