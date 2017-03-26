Facebook Messenger’a Anlık Videolu Görüşme Seçeneği Geliyor

Facebook, Messenger üzerinden sohbet ederken kısa video akışları oynatmaya ya da paylaşmaya yarayacak olan Instant Video özelliğini duyurdu.

Facebook Messenger’da zaten kullanılmakta olan bir görüntülü konuşma seçeneği varken böyle bir özelliğin daha duyurulması kafa karıştırıcı oldu. Ancak iki özelliğin birbiriyle biraz farkı var. Uzun görüntülü konuşmalar yerine Instant Video kısa görüntülü konuşmalardan oluşan mesajlar oluşturacak.

Konuşma penceresi açıkken üst kısımdaki simgeden bu özellik açılabilecek. Bu özellik de hemen hemen Snapchat’te bulunan özellikle aynı. Yayını açtığınızda arkadaşınız da size yayın açabilecek ya da sizin yayınınızı izleyebilecek. Bu görüşme esnasında görseller ekranı kapatmayacak ve ekranda hareket ettirilebilir küçük ekranlar olarak yer alacak. Instant Videolar ile video aramaları emoji göndermek kadar basit hale gelecek.