Facebook Messenger Rooms kullanıma sunuldu!

Facebook, görüntülü konuşma imkanı sağlayan kendi Messenger Rooms özelliğini sundu. Bu özellik sayesinde çok sayıda kullanıcı birlikte video konferans yapılabiliyor.

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca insanların pek çoğu gerek iş için gerekse sosyalleşmek adına toplu iletişim grupları kurumanın yollarını arıyor.

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Özellikle bu dönemde video konferans uygulamalarına ilgi fazlasıyla artış gösterdi. Zoom, Microsoft Skype Meet gibi birçok firma kendine ait uygulamalar ile bu boşluğu doldurmaya çalıştı. Son olarak da sosyal medya devi Facebook, karşımıza Messenger Rooms ile çıktı.

Facebook Messenger Rooms, kullanıcıların görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşları ve aileleriyle bir araya gelmesini sağlıyor. Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerinde, herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor.

Facebook Messenger Başkan Vekili Stan Chudnovsky yaptığı açıklamada, “İnsanlar bu dönemde her zamankinden daha çok WhatsApp ve Messenger’a yöneliyor. 700 milyondan fazla hesap sesli ve görüntülü görüşmelere katılıyor. Bu yönde geçen seneye oranla iki kat artış var. Hatta görüntülü konuşma sayısının 10 kattan fazla arttığı yerler bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak Facebook Messenger Rooms konuşmalarına davet edilen kişilerin ise bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmasına gerek yok. Ancak Messenger uygulaması olan katılımcılar, arka planlar ve farklı efektler başta olmak üzere birçok AR filtresine erişebilecek.

Facebook, Messenger Rooms’daki konuşmaların kesinlikle kaydedilmeyeceğini ve dinlenmeyeceğini söylüyor. Söz konusu uygulama şu an için sadece belirli bölgelerde açılmış durumda. Ancak global çıkışın önümüzdeki haftalarda yapılacağını aktarıyor.