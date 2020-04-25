WhatsApp, 8 katılımcılı görüşme desteği kazanıyor!

Geçtiğimiz günlerde çıkan dedikoduları doğrular şekilde Facebook’un sahip olduğu WhatsApp, 8 kişiye kadar anlık sesli ve görüntülü görüşme desteğine kavuşacak.

WhatsApp görüşmelerinde şu an için 4 kişi ile sınırlı olan anlık katılımcı sayısı, içinde bulunduğumuz karantina halinden doğan ihtiyacı karşılamak amacıyla 8 kişiye çıkacak. Söz konusu yenilik uygulamanın Beta sürümüne dahil edilmiş durumda. Uygulama 8 kişilik görüşmelerde de uçtan uca şifreleme özelliğini koruyor. Uçtan uca şifreleme özelliği görüşmelere firmanın kendisinin dahi erişemeyeceğini söylediği bir şifreleme türü. Facebook’un sahip olduğu bir diğer mesajlaşma servisi olan Messenger, görüşmelerinde uçtan uca şifreleme sunmuyor. Fakat bu servis ile 50 katılımcıya kadar görüşmeler yapmanın mümkün olduğunu belirtelim.

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WhatsApp’ın Beta sürümünde bulunan 8 katılımcı desteğinin uygulamanın kararlı sürümüne ne zaman geleceği ile ilgili bir tarih bilgisi bulunmuyor. Fakat firma içinde bulunduğumuz durum dolayısı ile söz konusu desteği kullanıcılara bir an önce ulaştırmak isteyecektir. Özellik kararlı sürüme eklendiğinde 8 kişilik görüşmede bulunacak tüm katılımcıların uygulamalarını son sürüme güncellemiş olması gerekeceğini de belirtmiş olalım.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!