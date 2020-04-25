Yazılım
WhatsApp, 8 katılımcılı görüşme desteği kazanıyor!
Geçtiğimiz günlerde çıkan dedikoduları doğrular şekilde Facebook’un sahip olduğu WhatsApp, 8 kişiye kadar anlık sesli ve görüntülü görüşme desteğine kavuşacak.
WhatsApp görüşmelerinde şu an için 4 kişi ile sınırlı olan anlık katılımcı sayısı, içinde bulunduğumuz karantina halinden doğan ihtiyacı karşılamak amacıyla 8 kişiye çıkacak. Söz konusu yenilik uygulamanın Beta sürümüne dahil edilmiş durumda. Uygulama 8 kişilik görüşmelerde de uçtan uca şifreleme özelliğini koruyor. Uçtan uca şifreleme özelliği görüşmelere firmanın kendisinin dahi erişemeyeceğini söylediği bir şifreleme türü. Facebook’un sahip olduğu bir diğer mesajlaşma servisi olan Messenger, görüşmelerinde uçtan uca şifreleme sunmuyor. Fakat bu servis ile 50 katılımcıya kadar görüşmeler yapmanın mümkün olduğunu belirtelim.
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WhatsApp’ın Beta sürümünde bulunan 8 katılımcı desteğinin uygulamanın kararlı sürümüne ne zaman geleceği ile ilgili bir tarih bilgisi bulunmuyor. Fakat firma içinde bulunduğumuz durum dolayısı ile söz konusu desteği kullanıcılara bir an önce ulaştırmak isteyecektir. Özellik kararlı sürüme eklendiğinde 8 kişilik görüşmede bulunacak tüm katılımcıların uygulamalarını son sürüme güncellemiş olması gerekeceğini de belirtmiş olalım.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
MIUI 12, Karanlık Mod 2.0 özellikleri neler?
Xiaomi’nin oldukça popüler olan MIUI arayüzünün yeni sürümü MIUI 12, sızıntılara göre 27 Nisan tarihinde tanıtılacak. Söz konusu güncellemenin öne çıkarılan özelliği ise yeni “Karanlık Mod 2.0” olacak.
MIUI 12 Karanlık Mod 2.0 Özellikleri
Yeni arayüz ile kullanıcılara sunulacak olan Karanlık Mod 2.0, dinamik duvar kağıtları ile geliyor. Basit bir gece gündüz duvar kağıdı değişimi kademeli bir şekilde gerçekleşiyor. Xiaomi bu özelliği tüm duvar kağıtları için kullanıma sunmanın bir yolunu bulmamış ise söz konusu özelliğin yalnızca Xiaomi’nin sunduğu uyumlu duvar kağıtları ile çalışacağını söylemek mümkün. Duvar kağıdı karartma özelliği ile oluşan dinamik değişimi haberimizin devamında ki GIF’de inceleyebilirsiniz.
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Yazı tipi kalınlık ayarı parlama ve bulanıklığı azaltmak amacıyla metin kalınlığını otomatik olarak ayarlanması şeklinde tanımlanabilir. MIUI 11’de de bulunan bu özellik yeni sürümde geliştirilmiş. Karanlık ve açık modda çalışan özellik dinamik bir yazı tipi sunacak. Haberimizin devamında sunduğumuz görselde karanlık modda 580 olan yazı tipi kalınlık derecesinin gündüz modunda 630 olduğunu görebilirsiniz.
Daha hoş bir okuma deneyimi sunma amacında olan Yazı Tipi Kontrast Ayarı özelliğinin ana fikri siyah arka plan ve beyaz metin arasında ki karşıtlığın ortam ışığına göre ayarlanmasıdır. Gece kullanımında göz yormamaya yarayacak olan özellik gündüz kullanımında okumayı kolaylaştıracak.
Tabii ki Xiaomi, MIUI 12 ile pek çok değişiklik ve yeni özellik sunacaktır. Sızıntıların doğru çıkması durumunda tüm özellikleri 27 Nisan tarihinde öğrenmemiz mümkün olacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 9 için One UI 2.1 test ediliyor!
Samsung, Android 10’u One UI 2.0 ile Samsung Galaxy Note 9 modeline getirdiğinde arayüzün son sürümü olan One UI 2.1 henüz kullanıma sunulmamıştı. Sonrasında söz konusu modelin bu güncellemeyi almayacağı haberleri geldi. Fakat bu haberlerin aksine, firmanın Galaxy Note 9 için One UI 2.1 testlerine başladığı doğrulandı.
Samsung Güney Kore topluluk forumundan bir moderatör kullanıcılara verdiği cevap postunda Samsung Galaxy Note 9 için One UI 2.1 testlerinin devam ettiğini iddia etti. Güncellemenin gecikme sebebi olarak tüm yeni yazılım özelliklerinin Note 9’un kararlılığını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtildi. Ayrıca moderatör mümkün olan tüm özelliklerin cihaz kararlılığını etkilemeden eklenmeye çalışıldığını söylüyor.
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Samsung yazılım ekibinin 2018 Yılı’nın Galaxy Note modeline mümkün olan tüm One UI 2.1 özelliklerini eklemeye çalıştığını fakat tüm hataların giderilmesinin zaman alacağını belirtildi. Bu nedenle güncellemenin gecikebileceğini söylemek mümkün. Her ne kadar beklemek kullanıcıların hoşuna gitmese de güncellemenin söz konusu modele gelecek olması iyi haber.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Giyilebilir Teknoloji
Wear OS, el yıkama hatırlatmaları yapacak!
El yıkama işlemi virüslerin ellerinize tutunmasını ve salgının önlenmesi açısından en iyi savunma yöntemlerinden biridir. Google, Wear OS kullanıcılarına el yıkama alışkanlığı kazandıracak bir özelliği işletim sistemine ekledi.
Wear OS üzerinde çalışan “Saat” uygulaması, kullanıcılara periyodik olarak el yıkamayı hatırlatacak uyarılar verecek. Uygulama uyarı vermeye başladığında, “Her zaman sabun kullanın” mesajı ile birlikte 40 saniye süresince bir sayaç çalışacak. 40 saniyenin tamamlanmasının ardından uygulama 3 saat sonra yeni bir uyarı geleceğini bildirecek. Her 3 saatte bir bu bildirimi almak istemiyorsanız uygulamanın bildirim ayarlarından bu özelliği devredışı bırakabilirsiniz.
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Söz konusu özellik, “Saat” uygulamasının 5.4.0 sürümü ile birlikte kullanıma sunuldu. Sizde akıllı saatinizde bu tarz uyarılar almak istiyorsanız Google Play Store üzerinden Saat uygulamasını güncelleyebilirsiniz.