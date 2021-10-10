Facebook Kesintisi, İnsanların Çevrimiçi Olarak Nasıl Para Kazandıklarını Yeniden Düşünmelerini Sağladı

Lakinya Francis bir LinkedIn hesabı oluşturuyor, Haley Sanchez e-posta listesini genişletiyor ve Michael Elefante web sitesini kurmayı planlıyor.

İnsanların otomatlardan para kazanmalarına yardımcı olan bir danışmanlık şirketi işleten Francis, “Neyin işe yaradığına çok kafayı takmış durumdayız ve bu sorun değil. Ama özellikle teknolojiye bu kadar çok güvendiğimizde bir yedek planımız olması gerekiyor” dedi.

Hayranlarla bağlantı kurmak, ürünlerin reklamını yapmak ve satmak için uzun süredir Instagram ve Facebook’a güvenen influencer’lar, pazartesi günü şirketin platformları birkaç saat çevrimdışı kaldığında zarar gördükten sonra içeriklerini nereye göndereceklerini yeniden düşünüyorlar.

Facebook’un kesintisi sırasında tahmini kayıplarının her biri satışlardan, bağlı kuruluş bağlantılarından, sponsorlu gönderilerden ve ürün lansmanlarından birkaç yüz dolardan 5.000 doların üzerine çıktı.

Bu, Facebook’un çevrimiçi ekonomi üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi. Küçük bir kesinti bile, işlerini yapmak veya ürünlerinin reklamını yapmak için Facebook hizmetlerine güvenen kişiler için kayıplar anlamına gelir. Ancak altı saatlik rekor bir kesinti daha da kötü oldu.

Zuckerberg’ün içerik üreticileri ve küçük işletmelere yaptığı yatırım

Facebook’un altyapı başkan yardımcısı Santosh Janardhan, pazartesi günü geç saatlerde bir blog yazısında toplu kesinti için özür diledi. Janardhan, hizmetleri devre dışı bırakmakla “omurga yönlendiricilerindeki yapılandırma değişikliklerini” suçladı. Ancak hangi değişikliklerin olduğunu belirtmedi.

200 milyondan fazla işletme aktif olarak Facebook’un araçlarını kullanıyor ve çok sayıda içerik üretici, sponsorlu gönderiler, bağlı kuruluş bağlantıları ve satış geliri için Instagram’a güveniyor. Ve kesinti, CEO Mark Zuckerberg ve Facebook’un TikTok, Snapchat ve diğer sosyal medya platformlarından içerik üreticileri teşvik etmek ve etkilemek için agresif bir baskı yapmasıyla gerçekleşti.

Geçen yıl Instagram, TikTok ile rekabet edebilmek için Reels adlı kısa bir video özelliği başlattı. Zuckerberg kısa süre önce şirketin hem Facebook hem de Instagram için içerik oluşturan kullanıcılara 2022 yılına kadar 1 milyar dolar ödeyeceğini söyledi. Facebook ayrıca 2023 yılına kadar çevrimiçi etkinlikler ve hayran abonelikleri gibi içerik üretici özelliklerinden kesinti yapmayacağını söyledi ve nisan ayında Instagram’da para kazanmanın yeni yollarını duyurdu.

Bu yılın başlarında Facebook’ta “İçerik üreticilerine yatırım yapmak bizim için yeni değil. Ancak bu işi zaman içinde genişletmekten heyecan duyuyorum” dedi.

Influencer’larla ilgilenen bir pazarlama ajansı olan Talent Resources’un CEO’su ve kurucusu Michael Heller, geri ödemenin yanı sıra, Facebook ve Instagram’ın pazartesi günü reklam için ön ödeme yapanlara iki kez maruz kalma gibi bir şey sunması gerektiğini söyledi.

TTPM Influencer Talent Management marka ortaklıklarından sorumlu başkan yardımcısı Alexa Vogue, pazartesi günü için kampanya gönderileri planlanan çoğu şirket ve influencer, aksaklık olması durumunda salı hatta cuma gününe ertelendiğini söyledi. Müşterilerinin görüntüleme başına ödeme aldığı YouTube veya TikTok’ta bir kesinti, daha fazla mali zarara yol açacağını da ekliyor.

“Evet, bu bir uyandırma çağrısıydı, ancak büyük şemada başarılı olan influencer’lar her zaman başarılı olacaktır” dedi.

Çeşitlendirme ihtiyacı

Birçok içerik üretici ve küçük işletme, Instagram’ın tercih edilen platform olduğunu söylüyor. Doğrudan mesajlar ve hikâyeler aracılığıyla kullanıcılarla bağlantı kurmak kolay ve satışa dönüşen daha odaklı, adanmış takipçiler topluluğu sunar.

Birçok influencer, web sitelerini oluşturmaya ve hangi platformları kullandıklarını çeşitlendirmeye odaklanacaklarını söyledi. Bazıları satışları artırmak ve kesinti sırasında izleyicilerle bağlantı kurmak için Twitter, TikTok ve e-postayı kullandı.

Danışmanlık şirketini yöneten Francis, pazartesi günkü kesinti sırasında biraz satış yapmasına yardımcı olan bir araç olan LinkedIn ve e-posta listelerini kullanmayı planlıyor.

Küçük bir mum dükkânı işleten Sanchez için kesinti, tatil hazırlıklarının yoğun olduğu bir sezonda gerçekleşti. Ürünleri etiketlemek, müşterileri hikâyeler aracılığıyla güncellemek ve insanları Shopify mağazasına yönlendirmek için düzenli olarak Instagram’ı kullanıyor.

Sanchez, “İşimi burada yapıyorum” dedi. “Günde yüzlerce satış yapmıyorum. Ben daha küçük bir mum şirketiyim ama bu benim tam zamanlı işim. Bu yüzden potansiyel olarak kaybedeceğim üç satış yapmış olsam bile bu benim için önemli.” Pazartesi gününü müşterilere ulaşmak ve müşterilerle daha iyi iletişim kurabilmesi için gelecekteki kesintilere hazırlık olarak e-posta listesini oluşturmak için kullandı.

Gayrimenkul yatırımcıları için kaynak satan Elliott Elkhoury, pazartesi günü platformuna ve sosyal medyaya giden trafik eksikliği ve reklam yayınlayamama arasında 3.000 ila 5.000 dolar kaybettiğini tahmin ediyor.

Heller, reklam paraları ve markalı içerik arasında, pazartesi günkü kayıpların yüz milyonlarca arasında değiştiğinden şüpheleniyor. “Müşterilere yönelik mali darbe muhtemelen 3 milyon ila 4 milyon dolar arasında değişiyor” diye ekliyor.

Kısa vadeli kiralamaları yürüten ve başkalarına bunları nasıl yöneteceklerini öğreten Michael Elefante, bağlı kuruluş bağlantıları ve ücretli akıl hocalığı aracılığıyla kayıpları 1.500 ila 2.500 dolar arasında tahmin ediyor. Şimdi, doğrudan posta mesajlaşmasına ve web sitesine odaklı.

Instagram’da 50.000’den fazla ve TikTok’ta 1,2 milyon takipçisi olan bir finansal içerik üreticisi olan John Eringman, birkaç yüz dolar kaybettiğini tahmin ediyor. Bu, Instagram aracılığıyla kitap satışları ve bire bir koçluk seanslarının bir kombinasyonundan geldi.

Eringman, TikTok ve bir web sitesinde takipçiler oluşturarak işini çeşitlendirdi. Ancak kesinti çarşamba gününe kadar uzarsa, Instagram ve TikTok için sponsorlu bir gönderide 2.500 dolar kaybedebilirdi. “Sosyal medyanın bir ömrü var” diyor. “Facebook veya Instagram’ın hedef kitlenize sahip olmasına izin vermek yerine, hedef kitlenizin sahibi olduğunuzdan emin olun.”