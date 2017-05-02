Facebook içerisinde yapılan br araştırmaya göre kadın mühendislerin yükselmesi daha zor ve kadın mühendislerin fikirleri daha az kabul ediliyor.

Facebook’un iş gücünün %33’ü kadınlardan oluşuyor. Teknik pozisyonların %17’sinde, yönetim pozisyonlarının %27’sinde kadınlar yer alıyor. Kadınların ürettiği kodlar şirketin sitesinde daha az yer alıyor.

Bu rapor ile beraber şirkette yeni bir çalışma daha başlatıldı. Şirketin yöneticilerinden Jay Parikh’in araştırmasına göre kodların reddedilmesinin nedeni çalışanların cinsiyeti değil çalışma pozisyonu. Şirkette aynı anda işe giren bir kadın ile bir erkekten erkek çalışan çok daha hızlı yükseliyor. Şirkette kadınların projelerin erkeklerin projelerinden %35 daha fazla reddediliyor.

Şirket bu çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada çalışmanın henüz bitmediğini ve sürmekte olduğunu belirtti. Ancak her ne kadar bu çalışma henüz sona ermemiş olsa da çalışmanın sonuçları pek parlak olmayacak gibi duruyor.